Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đối thoại với hội viên, nông dân cụm xã Trấn Yên

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chương Phát - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Trấn Yên; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương; 150 hội viên, nông dân các xã Trấn Yên, Lương Thịnh, Quy Mông, Việt Hồng.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan liên quan chủ trì hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị, trong đó có 23 câu hỏi trực tiếp tại hội nghị.

Các câu hỏi tập trung phản ánh các nhóm nội dung chủ yếu: khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, giống mới, cơ giới hoá, chuyển đổi số và xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả; nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn hoá sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở chế biến; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ vốn, khoa học - công nghệ, sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản…

Đại diện hội viên, nông dân tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị trực tiếp tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của hội viên, nông dân được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương trực tiếp trao đổi, giải đáp theo chức năng, nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo các sở , ngành trực tiếp giải đáp thắc mắc, kiến nghị của hội viên, nông dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cấp hội tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên, nông dân với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn nhằm tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, các sở, ngành liên quan trực tiếp lắng nghe, trao đổi với hội viên, nông dân, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và cải thiện thu nhập cho người dân.