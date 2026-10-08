Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Phát huy sức mạnh tri thức hội viên, tạo đột phá phục vụ người dân

Ông Nguyễn Khánh Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Phóng viên: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông kỳ vọng và mong muốn gì đối với Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ XV (2026-2031), thưa ông?

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc: Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, phát huy trí tuệ của tất cả các tổ chức Hội và hội viên.

Sau khi được Đại hội thông qua văn kiện sẽ là định hướng, cơ sở để Hội Luật gia Việt Nam và các hội viên triển khai thực hiện với một tinh thần quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mỗi cấp hội, năng lực, sở trường của từng hội viên.

Các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được thông qua tại Đại hội là cam kết của Hội Luật gia Việt Nam và các Luật gia, hội viên trong nhiệm kỳ XV trước Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân.

Do đó, tôi mong muốn tất cả các đơn vị, tổ chức Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam cùng chung tay đoàn kết, triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội XV ngay sau Đại hội và phấn đấu thi đua về đích sớm, có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực cho sự phát triển của đất nước và địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới để dốc trí và sức phụng sự người dân. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Phóng viên: Trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia Việt Nam xác định kiến tạo nhiều đột phá. Hội Luật gia sẽ triển khai cụ thể các công tác, hoạt động nào để thực hiện những đột phá mới nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững Hội, thưa ông?

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc: Trong văn kiện Đại hội được thông qua lần này có một định hướng xác định 3 đột phá, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Đột phá đầu tiên đó là nâng cao năng lực tham gia kiến tạo thể chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham gia đóng góp, xây dựng pháp luật là một công việc cũng có thể gọi là truyền thống, thế mạnh đối với những người làm công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Thế nhưng với cách đặt vấn đề gần đây của Đảng và Nhà nước, xây dựng pháp luật phải là công tác kiến tạo, phát triển là bệ đỡ cho sự phát triển mở đường.

Chính vì vậy, Hội Luật gia Việt Nam cũng thấy rằng đây sẽ phải là một đột phá trong nhiệm kỳ tới đây. Tham gia đóng góp xây dựng pháp luật đúng với mục tiêu là mở đường kiến tạo phát triển, giải quyết được vấn đề của cuộc sống. Không phải là đóng góp câu chữ sau khi có dự thảo mà ngay từ khi phát hiện vấn đề xuất phát từ thực tiễn, luật gia đã phải đề xuất đóng góp xây dựng luật.

Luật gia phải là "cầu nối" đưa những vấn đề của cuộc sống vào pháp luật và ngay trong quá trình xây dựng pháp luật. Và sau khi luật được thông qua thì đưa pháp luật vào cuộc sống. Đột phá thứ hai là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng mạnh về cơ sở và phát huy giá trị xã hội của pháp luật và người làm công tác pháp luật. Chúng tôi đặt phương thức hoạt động ở thế chủ động và yêu cầu tất cả các tổ chức hội, tất cả các hội viên đều phải tham gia vào các hoạt động của Hội.

Và để cụ thể hóa phương thức hoạt động ấy, chúng tôi đưa ra rất nhiều chỉ tiêu cụ thể lượng hóa được. Nghị quyết Đại hội đặt chỉ tiêu 70% hội viên tham gia với hình thức phù hợp ít nhất một hoạt động trong năm về xây dựng chính sách, pháp luật. Điều đó có nghĩa rằng, với 100.000 hội viên và 70% số hội viên tham gia thì mỗi năm chúng ta có rất nhiều hoạt động trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tiếp theo về đổi mới phương thức đó là vấn đề nguồn lực. Nguồn lực của hội lớn nhất chính là hội viên, là trí tuệ của hội viên. Cho nên cần phải triển khai các hoạt động để phát huy được toàn bộ trí tuệ của hội viên, để hội viên có thể tham gia một cách đầy đủ, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tham gia một cách thực chất, hiệu quả. Và tôi nghĩ nếu như chúng ta phát huy được cái nguồn lực quý báu nhất đó chính là hơn 100.000 hội viên thì sẽ phát huy sức mạnh rất lớn.

Đột phá thứ ba, chúng tôi rất mong muốn. Đó là về xây dựng tổ chức Hội, phát triển nguồn nhân lực, hội viên. Khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua đó là chúng tôi không có hội cấp xã phường, là nơi mà người dân, doanh nghiệp gắn bó nhất, cho nên đôi khi chưa sát được với cơ sở. Chúng tôi sẽ quyết tâm thành lập các tổ chức hội ở cấp xã, phường. Ngay trong nghị quyết, chúng tôi cũng đặt chỉ tiêu là 80% những xã phường trên cả nước là sẽ có tổ chức hội trong nhiệm kỳ này. Đây là một chỉ tiêu rất cao nhưng chúng tôi quyết tâm xây dựng, để có thể phục vụ người dân được sát sao nhất, hiệu quả nhất.

Phóng viên: Những khâu đột phá và hoạt động trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới sẽ gắn với nhiệm vụ chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra sao, thưa ông?

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc: Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội bám sát định hướng chung, trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Các văn kiện trình Đại hội XV lần này của Hội Luật gia Việt Nam là một bước cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, yêu cầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với chức năng, nguồn lực, thế mạnh chuyên môn. Hội phối hợp giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng và thi hành pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tổng hợp ý kiến từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Điều quan trọng là Hội Luật gia Việt Nam sẽ chủ động, tích cực, phối hợp hiệu quả với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp ngày càng tích cực cho “ngôi nhà chung” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phóng viên:Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!