Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh: Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ thời đại mới

Bình đẳng giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh về những vấn đề đặt ra trong thực hiện bình đẳng giới hiện nay, cũng như các giải pháp nhằm nâng cao vị thế, phát huy vai trò và tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh. Ảnh: Hoàng Lan

Công tác bình đẳng giới đạt nhiều kết quả tích cực

- Từ góc nhìn của người đứng đầu tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, bà đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong triển khai Luật Bình đẳng giới thời gian qua?

- Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu thực hiện bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tại Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 9-6-2026 về thực hiện Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 14-7-2026 thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2026-2030”.

Từ những định hướng đó cũng như nỗ lực triển khai trong thời gian qua, công tác bình đẳng giới đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đạt 14,7%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp xã đạt 28,4%. Tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI của Hà Nội đạt 31,25%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đạt 25,6%, cấp xã đạt 32,06%. Các chỉ số về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy công tác bình đẳng giới vẫn còn những hạn chế. Bà nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

- Các số liệu thống kê cho thấy, khoảng cách giới vẫn tồn tại, cả trên bình diện quốc tế lẫn trong đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta. Tháng 9 vừa qua, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2026, trong đó Việt Nam xếp thứ 84 trong số 145 nền kinh tế, với 70,7% khoảng cách giới được thu hẹp. Mặc dù mức độ bình đẳng giới của Việt Nam vẫn cao hơn khoảng 1,8 điểm phần trăm so với thời điểm lần đầu được đưa vào chỉ số năm 2007, thứ hạng và điểm số của Việt Nam đều giảm so với những năm gần đây. Cụ thể, so với năm 2025, Việt Nam giảm 10 bậc và 0,6 điểm phần trăm; so với năm 2024, giảm 12 bậc và 0,8 điểm phần trăm.

Ở trong nước, số liệu về dân số, lao động và việc làm do Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố trong 3 năm gần đây cũng cho thấy, chênh lệch thu nhập giữa lao động nam và nữ vẫn đáng kể. Thu nhập bình quân hằng tháng của lao động nữ thấp hơn lao động nam lần lượt khoảng 1 triệu đồng năm 2023; 2,2 triệu đồng năm 2024 và 2,3 triệu đồng năm 2025.

Tại Hà Nội, kết quả giám sát thực tế cũng chỉ ra những vấn đề cần quan tâm. Cuối tháng 8-2026, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì đoàn công tác liên ngành, trực tiếp giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới tại hai phường, xã trên địa bàn thành phố. Qua giám sát, bên cạnh những nỗ lực của địa phương, chúng tôi nhận thấy việc phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm bình đẳng giới còn thiếu đồng bộ; đội ngũ cán bộ tham mưu chuyên sâu về lĩnh vực này ở cơ sở còn hạn chế. Đáng chú ý, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, có nơi lên tới 128 bé trai/100 bé gái, trong khi mức trung bình toàn thành phố năm 2025 là 110,5 bé trai/100 bé gái. Đây là vấn đề cần được quan tâm bởi mất cân bằng giới tính khi sinh không chỉ phản ánh những định kiến giới còn tồn tại mà còn có thể dẫn đến hệ lụy lâu dài đối với cơ cấu dân số.

Tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, chủ động vươn lên

- Để thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã triển khai những giải pháp gì, thưa bà?

- Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao quyền năng kinh tế, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, chủ động vươn lên trong cuộc sống. Trong 9 tháng của năm 2026, các cấp Hội đang quản lý nguồn vốn hơn 11.273 tỷ đồng, hỗ trợ 138.523 hội viên vay vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Các chương trình truyền thông tập trung vào bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, phòng, chống lừa đảo và xâm hại phụ nữ, trẻ em trên môi trường mạng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được duy trì bằng những hoạt động cụ thể, hướng về cơ sở. Hằng tháng, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố triển khai chương trình an sinh theo phương châm mỗi tháng hỗ trợ một xã, phường; tổ chức thăm hỏi 10 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, động viên, tiếp thêm nghị lực để chị em vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Hội kịp thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ cơ sở để tham mưu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách. Qua đó, Hội góp phần thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, từng bước đưa các mục tiêu bình đẳng giới đi vào thực tiễn.

Livestream quảng bá sản phẩm tại Chương trình truyền thông “Phụ nữ Thủ đô tiêu dùng số - Nâng tầm giá trị hàng Việt năm 2026” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số. Ảnh: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

- Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, bà có thể chia sẻ những hoạt động nổi bật của các cấp Hội trong dịp này?

- Dịp này, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở và hội viên; tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Ở cấp thành phố, chúng tôi vừa tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026 và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”. Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm nay là Hội triển khai Tháng “Nghe phụ nữ nói” vào tháng 10 hằng năm. Hoạt động được tổ chức rộng khắp tại các xã, phường, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những ý kiến đóng góp chính đáng của hội viên, phụ nữ; từ đó tổng hợp, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Để mở rộng khả năng tiếp cận và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ bày tỏ ý kiến, ở cấp thành phố, Hội triển khai 3 kênh tiếp nhận trực tuyến, gồm website phunuthudo.com.vn, chuyên mục “Phụ nữ số” trên ứng dụng iHanoi và fanpage Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội. Tại 126 xã, phường, các cấp Hội cũng thiết lập hòm thư điện tử mang tên “Lắng nghe phụ nữ nói”, góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp nhận thông tin, tăng cường tương tác giữa tổ chức Hội với hội viên, phụ nữ.

Tại cơ sở, các chi hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi, tri ân cán bộ Hội qua các thời kỳ; biểu dương những điển hình tiêu biểu; tiếp tục chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và duy trì hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Qua đó, các hoạt động kỷ niệm không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết hội viên mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức Hội đối với phụ nữ, trẻ em.

- Trân trọng cảm ơn bà!