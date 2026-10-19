Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp đoàn đại biểu từ Khỏn Kèn, Thái Lan

Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan Nguyễn Thị Hoàng Anh và đoàn đại biểu Thái Lan chúc mừng Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan; đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cùng các doanh nhân, nhà thiết kế tiêu biểu.

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan, bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi được lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đón tiếp nồng hậu, ân cần.

Điểm lại những dấu ấn đáng nhớ, bà chia sẻ về niềm tự hào của chị em phụ nữ kiều bào tại Thái Lan khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống trong các sự kiện ngoại giao văn hóa trọng đại. Tiêu biểu là chương trình kỷ niệm 81 năm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan diễn ra tại tỉnh Udon Thani vào tháng 8 vừa qua. Đối với phụ nữ xa xứ, tà áo dài không chỉ là trang phục mà còn là món quà thiêng liêng gói trọn tấm lòng, tình yêu quê hương và tinh thần tự tôn dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh (bên phải), Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan, phát biểu

Phu nhân Tổng Lãnh sự khẳng định chuyến thăm lần này tiếp thêm ý thức trách nhiệm hướng về cội nguồn, đồng thời bày tỏ mong muốn được lắng nghe những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch Hội để phong trào phụ nữ kiều bào tại Thái Lan ngày càng phát triển vững mạnh, gắn bó mật thiết hơn với quê nhà.

Thay mặt đoàn đại biểu, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Hội LHPN Việt Nam cùng cá nhân Chủ tịch Lê Thị Thủy nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúc phong trào phụ nữ cả nước ngày càng phát triển và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Đáp từ những tình cảm quý báu của đoàn, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Nguyễn Thị Hoàng Anh cùng các đại biểu kiều bào, doanh nhân trẻ và đại diện các câu lạc bộ di sản áo dài.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy, phát biểu

Chủ tịch Lê Thị Thủy ghi nhận và biểu dương sự ra đời cũng như những hoạt động sôi nổi của Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan. Dù mới thành lập đầu năm 2026, Chi hội đã có nhiều sáng kiến thiết thực để gìn giữ, tôn vinh nét đẹp trang phục truyền thống, góp phần lan tỏa văn hóa dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt ở nước bạn. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành tâm huyết của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn đối với công tác phụ nữ kiều bào.

Thông tin tới đoàn về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Lê Thị Thuỷ nhấn mạnh tổ chức Hội luôn hướng đến hai mục tiêu cốt lõi là bảo vệ, chăm lo cho phụ nữ và bảo vệ, hỗ trợ trẻ em. Các nhiệm vụ này gắn liền với việc trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đẩy mạnh khởi nghiệp, phát huy di sản văn hóa và mở rộng các chương trình an sinh xã hội.

Hội đánh giá rất cao tiềm năng to lớn của cộng đồng nữ doanh nhân, đặc biệt là sự năng động của Hội Doanh nhân trẻ và mạng lưới phụ nữ kiều bào. Để phát huy nguồn lực này, Chủ tịch Hội gợi mở hai bên cần tăng cường các chương trình giao lưu, xúc tiến thường niên hoặc luân phiên tổ chức các đoàn kết nối giữa Việt Nam và Thái Lan. Qua đó, việc quảng bá áo dài có thể gắn liền với kết nối thương mại, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu và xúc tiến du lịch quê hương.

Đoàn đại biểu chúc mừng Hội LHPN Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nũ Việt Nam 20/10

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy mong muốn phụ nữ Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối văn hóa, gìn giữ bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời chăm sóc và tôn vinh các di tích lịch sử gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái. Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chủ tịch Lê Thị Thủy chúc Phu nhân Tổng Lãnh sự cùng toàn thể đoàn đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp, tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.