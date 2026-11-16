Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy thăm, chúc sức khỏe nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Bà Lê Thị Thủy (bên phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng lãnh đạo Hội LHPN TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, chúc sức khỏe nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và chúc thọ nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của bà đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc cũng như phong trào phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian qua. Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế và chuyển đổi số; đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh...

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ niềm vui, sự xúc động trước tình cảm của lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Bà đánh giá cao những kết quả thiết thực mà các cấp Hội đã đạt được, đồng thời gửi gắm kỳ vọng tổ chức Hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đoàn kết, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bà Lê Thị Thủy (thứ 2 từ phải qua), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân (bìa trái), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, báo cáo với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình về một số hoạt động tiêu biểu của Hội và phong trào phụ nữ

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh năm 1927) là nhà ngoại giao, nhà chính trị xuất sắc của Việt Nam, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và tổ chức Hội Phụ nữ. Trưởng thành từ phong trào phụ nữ cơ sở, ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bà đã tham gia hoạt động trong phong trào phụ nữ cứu quốc, đảm nhiệm cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cứu quốc Sài Gòn - Chợ Lớn (giai đoạn 1945-1951). Trong kháng chiến chống Mỹ, trên cương vị Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam (từ năm 1960), bà trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại, góp phần tập hợp, vận động phụ nữ miền Nam đấu tranh giải phóng dân tộc và mở rộng tình đoàn kết với phong trào phụ nữ tiến bộ trên thế giới. Giai đoạn 1969-1976, với trọng trách Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris, bà trở thành nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam; trực tiếp đặt bút ký Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục giữ nhiều cương vị lãnh đạo như Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (nhiệm kỳ 1982-1987), Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (1987-1992) và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992-2002). Bà cũng là Chủ tịch đầu tiên và gắn bó lâu dài nhất với Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam (từ năm 1985 đến năm 2016) - giải thưởng thường niên tôn vinh các tập thể và cá nhân nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng thực tiễn Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn miệt mài cống hiến cho công tác đối ngoại nhân dân và các hoạt động nhân đạo trên cương vị Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.