Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy thăm, chúc mừng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (thứ 4 từ trái sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Cùng tham dự đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam có bà Trần Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đoàn có: bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; bà Hà Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; bà Bùi Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, cùng đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bìa phải); Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (giữa) tại buổi gặp mặt

Trong những năm qua, đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước khẳng định vai trò trong cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước. Bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều nữ doanh nhân đã chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh và bền vững.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của các nữ doanh nhân; đồng thời ghi nhận Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã và đang phát huy vai trò kết nối, tập hợp, đồng hành cùng cộng đồng nữ doanh nhân; tạo môi trường để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực quản trị và đóng góp tích cực cho sự phát triển của phụ nữ cũng như nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; bà Bùi Thị Hải Yến (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy mong muốn Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, nâng cao năng lực và mở rộng thị trường. Qua đó góp phần tạo thêm cơ hội để phụ nữ phát huy tiềm năng, khẳng định vị thế và đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường liên kết giữa các nữ doanh nhân, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy gửi tới các nữ doanh nhân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bản lĩnh và thành công; chúc Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành mái nhà chung kết nối, đồng hành và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nữ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.