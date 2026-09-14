Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 494 ngày 12/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhận công tác tại Đảng bộ xã Bắc Yên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Chá A Của trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Yên tặng hoa chúc mừng đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, đồng chí Chá A Của chúc mừng, đồng thời, đề nghị đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên tiếp tục kế thừa kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt; bám nắm cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Yên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.