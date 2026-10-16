Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam: Ghép tạng Việt Nam đã theo kịp thế giới

Trong khuôn khổ Tuần lễ Hiến và Ghép mô tạng Việt Nam 2026, chiều 16/10 tại Bệnh viện Đà Nẵng, Hội nghị khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ XI - VSOT 2026 với chủ đề “Ghép tạng Việt Nam - Chiến lược hội nhập và phát triển” đã khai mạc, quy tụ hơn 600 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân viên y tế trong nước, quốc tế tham dự.

GS.TS.BS Phạm Gia Khánh phát biểu tại hội nghị VSOT 2026.

Diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10, VSOT 2026 là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm cập nhật tiến bộ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Đây cũng là dịp để nhìn lại những bước tiến của ngành ghép tạng Việt Nam, thảo luận các thách thức và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

GS.TS.BS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ hội nghị có 32 phiên khoa học, chuyên đề với hơn 150 báo cáo khoa học đến từ 20 trung tâm ghép tạng trong cả nước và 9 báo cáo của các chuyên gia quốc tế đến từ Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và một số quốc gia khác.

Các nội dung báo cáo khoa học rất phong phú, bao gồm các vấn đề về kỹ thuật ghép các tạng, chăm sóc điều trị trước và sau ghép; các vấn đề về hiến tạng, lấy tạng. Đặc biệt, cũng có nhiều báo cáo về điều phối ghép tạng, về đạo đức, pháp lý trong ghép tạng và các biện pháp tăng nguồn hiến tạng từ người chết. Đây là những vấn đề rất quan trọng, góp phần giải quyết các rào cản của sự phát triển ghép tạng Việt Nam hiện nay.

Hội Ghép tạng Việt Nam chúc mừng TS.BS Dư Thị Ngọc Thu là người Việt Nam đầu tiên được nhận Giải thưởng Unsung Hero của Hội Ghép tạng thế giới.

Bên cạnh chương trình khoa học chính thức, từ ngày 13 đến 15/10, Ban tổ chức đã triển khai ba chương trình đào tạo trước hội nghị về điều phối viên hiến mô, tạng; điều phối viên ghép mô, tạng và chẩn đoán chết não. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực phối hợp và thúc đẩy hoạt động hiến, ghép mô, tạng.

“Thông qua các phiên thảo luận khoa học và chương trình đào tạo, VSOT 2026 hướng đến tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, cơ sở y tế trong nước và quốc tế, góp phần phát triển lĩnh vực ghép tạng theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững”, GS.TS.BS Phạm Gia Khánh nhấn mạnh.

Đáng chú ý, GS.TS.BS Phạm Gia Khánh cho biết, ghép tạng là điều kỳ diệu nhất của y học và là một trong 12 phát minh vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ XX. Mặc dù ghép tạng của Việt Nam đi sau thế giới hơn 40 năm, nhưng đến nay ghép tạng Việt Nam đã theo kịp được với ghép tạng thế giới.

Hội Ghép tạng Việt Nam vinh danh 15 nhà khoa học trên cả nước đã có đóng góp xuất sắc cho nền y học ghép tạng Việt Nam.

Dịp này, Hội Ghép tạng Việt Nam đã chúc mừng TS.BS Dư Thị Ngọc Thu (Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế) là người Việt Nam đầu tiên được nhận Giải thưởng Unsung Hero của Hội Ghép tạng thế giới (TTS) tại lễ trao giải vừa được Mạng lưới Phụ nữ trong Hội Ghép tạng thế giới (WIT) tổ chức tại Sydney, Australia ngày 27/9/2026.

Hạng mục "Unsung Hero" (Người hùng thầm lặng) tôn vinh những đóng góp bền bỉ của phụ nữ trong lĩnh vực hiến - ghép tạng qua công tác kết nối, đồng hành, đào tạo và thúc đẩy hệ thống điều phối. 6 tiêu chí xét giải gồm sự tận tâm, tác động thầm lặng, tinh thần đồng đội, vai trò cố vấn, phục vụ cộng đồng và sự kiên cường.

Cùng với đó, Hội Ghép tạng Việt Nam đã tổ chức vinh danh đối với 15 nhà khoa học tại các bệnh viện trên cả nước đã có đóng góp xuất sắc cho nền y học ghép tạng Việt Nam.