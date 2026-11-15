Chủ tịch Hội đồng trường ĐH xuất hiện 'cực ngầu' trong tiết mục gây chú ý trên mạng

Tối 14/11, Trường ĐH Thăng Long tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng.

Sau phần phát biểu, ông Trương Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thăng Long, bất ngờ xuất hiện trong tiết mục biểu diễn, cover ca khúc STORM (GENER8ION và Yung Lean).

Màn “bắt trend” của vị Chủ tịch Hội đồng trường ngay đầu chương trình khiến không khí buổi lễ trở nên sôi động, nhận được những tràng pháo tay từ khán giả.

Nhiều người cho rằng tiết mục cho thấy tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo của môi trường học tập tại Trường ĐH Thăng Long.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý và nhiều bình luận.

Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, dành lời khen cho vị Chủ tịch Hội đồng trường.

Tài khoản Uyên Uyên bình luận: “Đúng là Chủ tịch trường người ta”.

Một tài khoản khác viết: “Lãnh đạo trường tâm lý và chịu hòa mình vào hoạt động cùng sinh viên quá”.

Ông Trương Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thăng Long hòa mình cùng sinh viên trong tiết mục nghệ thuật.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Trường ĐH Thăng Long cho biết tiết mục do Chủ tịch Hội đồng trường lên ý tưởng, chỉ đạo thực hiện và cùng sinh viên âm thầm chuẩn bị trong gần một tháng.

“Từ ý tưởng dàn dựng, lựa chọn đạo cụ cho đến từng động tác biểu diễn đều được thầy và các sinh viên đầu tư, tập luyện nghiêm túc”, vị này nói.

Đại diện nhà trường cho biết Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thăng Long Trương Ngọc Kim sinh năm 1953, hiện 73 tuổi.

Vị Chủ tịch Hội đồng trường 73 tuổi trong tiết mục biểu diễn cùng sinh viên.

Thành lập năm 2016, Khoa Âm nhạc ứng dụng của Trường ĐH Thăng Long đào tạo ngành Thanh nhạc theo định hướng trẻ trung, năng động, tiệm cận xu hướng quốc tế và chú trọng tính ứng dụng thực tiễn. Sự kiện là dịp để các thế hệ giảng viên, học viên và sinh viên cùng nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng, phát triển của khoa.