Ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: EVN

Ngày 19/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thư chúc mừng của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Đặng Hoàng An nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong thư, lãnh đạo EVN gửi lời chúc mừng và tình cảm trân trọng tới Ban Giám hiệu, giảng viên, cán bộ, nhân viên các Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, miền Trung, TP.HCM cùng đội ngũ giảng viên nội bộ trong toàn Tập đoàn.

Đào tạo nhân lực là nền tảng phát triển bền vững

Đề cập định hướng phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch EVN nhấn mạnh Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước đã xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng, giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

Trên tinh thần đó, EVN xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định, góp phần xây dựng doanh nghiệp có nền quản trị hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Theo lãnh đạo Tập đoàn, trong những năm qua, sự đồng hành của các cơ sở giáo dục, đào tạo, đặc biệt là các trường cao đẳng trực thuộc EVN, đã góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Nhờ đó, nhiều công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm được đưa vào vận hành đúng tiến độ, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân.

Đến nay, tổng công suất nguồn điện của hệ thống điện quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của EVN tiếp tục được cải thiện.

Cùng với việc nâng cao năng lực cung ứng điện, EVN đang từng bước chuyển đổi từ mô hình vận hành truyền thống sang quản trị, vận hành dựa trên dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Quá trình này góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, tăng năng suất lao động, tối ưu chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Chủ tịch EVN đánh giá những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật được đào tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên tại các trường.

Nhiều thế hệ cán bộ, công nhân trưởng thành từ các cơ sở đào tạo này đã trở thành lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia quản lý, vận hành các công trình, dự án trọng điểm của EVN, các đơn vị thành viên và nhiều doanh nghiệp khác trên cả nước.

Thư chúc mừng của ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Kỳ vọng đột phá trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu đổi mới khoa học công nghệ, tư duy chiến lược và nâng cao năng lực quản trị, EVN đặt nhiều kỳ vọng vào các cơ sở đào tạo và đội ngũ giảng viên nội bộ.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Điện trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.

Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo trong việc cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn nội dung đào tạo với thực tiễn sản xuất, quản lý và vận hành hệ thống điện.

Chủ tịch EVN bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và tinh thần đổi mới, các nhà trường cùng đội ngũ giảng viên nội bộ sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông Đặng Hoàng An gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể thầy cô giáo, giảng viên nội bộ, cán bộ và nhân viên các cơ sở đào tạo thuộc EVN.

Trước đó, chiều 18/11, tại Khánh Hòa, EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ vinh danh 34 giảng viên nội bộ giỏi năm 2026, ghi nhận những cán bộ, người lao động tiêu biểu trong công tác giảng dạy, truyền nghề và hướng dẫn đồng nghiệp.