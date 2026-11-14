Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Bản Khoan

Cùng dự có đồng chí Dương Minh Nguyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thượng Nông.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trò chuyện, động viên bà con thôn Bản Khoan tại ngày hội.

Trong không khí trang trọng và ấm cúng, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời đánh giá những kết quả đáng tự hào trong phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu và Nhân dân dự ngày hội.

Khu dân cư thôn Bản Khoan hiện có 136 hộ với 667 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết. Phát huy tinh thần truyền thống, cán bộ và nhân dân trong thôn đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Kinh tế - xã hội của thôn tiếp tục duy trì ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Bà con tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng chăn nuôi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tinh thần có nhiều khởi sắc với 92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong năm 2026, các hủ tục lạc hậu bị đẩy lùi, bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn, môi trường cảnh quan luôn xanh - sạch - đẹp và an ninh trật tự được đảm bảo vững chắc.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại ngày hội.

Chung vui và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Bản Khoan đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trải qua các thời kỳ, tinh thần đoàn kết giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày văn hóa Việt Nam có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, là dịp để tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Ngày hội không chỉ thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em mà còn tạo động lực thi đua sôi nổi, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bản Khoan.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng thôn Bản Khoan 1 chiếc ti vi phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo xã Thượng Nông tặng Giấy khen cho các hộ có thành tích.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Trường Mầm non Thượng Nông.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Bản Khoan tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở để xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó. Nhân dân cần tiếp tục tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Cùng với đó, đồng chí đề nghị Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Người dân thôn Bản Khoan nhảy sạp tại ngày hội.

Cùng ngày, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm và tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non Thượng Nông. Đồng chí gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tới các nhà giáo, chúc các thầy, cô và nhà trường tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong công tác giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ trên địa bàn.