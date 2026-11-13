Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tiễn Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Đắc Trường

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà tiễn Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tiễn Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại sân bay. Ảnh: Đắc Trường

Tại các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam khẳng định luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Valentina Matvienko trong củng cố quan hệ hai nước, đặc biệt là hợp tác nghị viện. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cụ thể hóa những định hướng hợp tác thành chương trình, dự án thiết thực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Về hợp tác nghị viện, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trao tặng album ảnh các hoạt động của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Hai bên đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo.

Về giao lưu Nhân dân, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên; quan tâm giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước học tập, lao động và sinh sống. Đồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nga, những người từng học tập, công tác tại Nga và các tổ chức hữu nghị trong vun đắp tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, vì hòa bình, ổn định và phát triển. Qua đó, tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cũng đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko đã trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang Nga đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - một trong những biểu tượng tiêu biểu của quan hệ hợp tác đa lĩnh vực giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko cũng đã trao giải Olympic tiếng Nga cho học sinh, sinh viên Việt Nam đạt thành tích xuất sắc; dự lễ khánh thành các công trình hợp tác dầu khí Việt - Nga.