Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Đắc Trường

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga có: Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, Trưởng nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam Yatskin Andrey; Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang, Thành viên nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam Denisov Andrei; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng Liên bang Shenderiuk-Zhidkov Aleksandr; Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nikonorova Natalia; Thành viên Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng Liên bang Dyagileva Elena; Trưởng Ban Thư ký của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Udalova Natalia; Thống đốc Khu tự trị Nenets Gekht Irina; Thống đốc tỉnh Leningrad Drozdenko Aleksandr; Thống đốc tỉnh Rostov Slyusar Yuriy; Thống đốc vùng Altai Tomenko Viktor; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sau khi Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và là lần thứ ba Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm ghi thêm dấu mốc trong trang sử vàng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; khẳng định vai trò của hợp tác nghị viện trong tăng cường, nâng tầm mối quan hệ bền chặt Việt Nam-Liên bang Nga trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026 là mốc son trong quan hệ song phương, góp phần tăng cường tin cậy chiến lược và mở ra những cơ hội hợp tác mới trên các trụ cột chiến lược về kinh tế, năng lượng và khoa học-công nghệ.

Đặc biệt, hợp tác nghị viện là một điểm sáng trong thời gian qua. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Phía Nga mong muốn tăng cường hợp tác nghị viện với Việt Nam, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với các chiến lược phát triển của cả hai nước trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Hai bên cũng duy trì tiếp xúc, tích cực và thường xuyên phối hợp, tham vấn, trao đổi ý kiến và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Về hợp tác với Hội đồng Liên bang Nga, nhân chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hồi tháng 9/2024, Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga đã ký Thỏa thuận hợp tác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch triển khai thỏa thuận, xác định các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Hiện hai bên đang trao đổi để thống nhất dự thảo Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2028. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với những kỳ vọng, mục tiêu mới, Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ quý báu và hợp tác chặt chẽ từ các bạn bè quốc tế trong đó có Liên bang Nga - Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam...