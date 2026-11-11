Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Cùng đi với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (LB), Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady; Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Yatskin Andrey, Trưởng nhóm hợp tác giữa Hội đồng LB và Quốc hội Việt Nam, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Rostov; Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng LB Denisov Andrey, thành viên nhóm hợp tác giữa Hội đồng LB và Quốc hội Việt Nam, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Saratov; Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng LB Shenderyuk-Zhidkov Alexander, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Kaliningrad; Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng LB Nikonorova Natalia; thành viên Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng LB Dyagileva Elena, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Murmansk; Trưởng ban Thư ký của Chủ tịch Hội đồng LB Udalova Natalia; Thống đốc Khu tự trị Nenets Gekht Irina; Thống đốc tỉnh Leningrad Drozdenko Alexander; Thống đốc tỉnh Rostov Slyusar Yury; Thống đốc vùng Altai Tomenko Viktor.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bà Valentina Matviyenko sinh ngày 7-4-1949. Năm 1972, bà tốt nghiệp Học viện Hóa - Dược Leningrad; năm 1985, bà tốt nghiệp Học viện Khoa học - Xã hội thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô; năm 1991, bà hoàn thành khóa bồi dưỡng cán bộ ngoại giao cao cấp tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Liên Xô.

Từ năm 1972 đến 1977, bà Valentina Matviyenko giữ chức Trưởng ban, Bí thư, Bí thư thứ nhất Quận đoàn Petrograd, Leningrad; từ năm 1977 đến 1984, bà là Bí thư, Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất Tỉnh đoàn Petrograd; từ năm 1984 đến 1986, bà là Bí thư thứ nhất Quận ủy Krasnogvardeisky, thành phố Petrograd; từ năm 1986 đến 1989, bà là Phó chủ tịch Ủy ban Chấp hành Xô viết thành phố Leningrad; từ năm 1989 đến 1991, bà là đại biểu nhân dân Liên Xô, Chủ nhiệm Ủy ban về Phụ nữ, Gia đình, Bà mẹ và Trẻ em của Xô viết Tối cao Liên Xô.

Từ năm 1991 đến 1994, bà được bổ nhiệm là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô và LB Nga tại Malta; từ năm 1994 đến 1995, bà là Đại sứ lưu động, Bộ Ngoại giao LB Nga; từ năm 1995 đến 1997, bà giữ chức Vụ trưởng Vụ Quan hệ với các chủ thể LB, Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy viên Ban lãnh đạo Bộ Ngoại giao LB Nga; từ năm 1997 đến 1998, bà được bổ nhiệm là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Hy Lạp.

Từ năm 1998 đến 2003, bà giữ cương vị Phó thủ tướng LB Nga, phụ trách lĩnh vực xã hội; từ tháng 3 đến tháng 10-2003, bà là Đại diện toàn quyền của Tổng thống LB Nga tại Vùng LB Tây Bắc; từ năm 2003 đến 2011, bà là Thống đốc thành phố Saint Petersburg.

Ngày 31-8-2011, bà được bầu là thành viên Hội đồng LB, đại diện cơ quan hành pháp Saint Petersburg. Ngày 21-9-2011 và các năm 2014, 2019, 2024, bà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga.

Bà Valentina Matviyenko hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng LB (Thượng viện), Quốc hội LB Nga; Ủy viên Thường trực Hội đồng An ninh LB Nga; Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Bà Valentina Matviyenko đã kết hôn và có một con trai.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko nhằm triển khai hiệu quả nội dung hợp tác theo Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới, được thông qua trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tạo bước chuyển, nâng cao vai trò hợp tác nghị viện song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.