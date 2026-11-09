Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11.

Bà Valentina Matviyenko.

Quốc hội Việt Nam đang duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với cả hai Viện của Quốc hội Liên bang Nga (Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia), thông qua hai cơ chế, gồm Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia với các cuộc họp định kỳ hàng năm do hai bên luân phiên tổ chức để trao đổi về định hướng và rà soát kết quả hợp tác; và Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang với việc xây dựng, ký kết, triển khai thực hiện và rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động chung theo từng giai đoạn.

Các cơ chế hợp tác nói trên đã và đang đóng góp rất hiệu quả cho việc tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, góp phần đạt một số kết quả quan trọng như việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giúp tăng cường mạnh mẽ các hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại, du lịch cũng như giao lưu nhân dân.