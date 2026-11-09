Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sắp thăm chính thức Việt Nam

Dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 14, 15, 21 và 22/11, Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính có sự tham dự của 24 đội đến từ các đơn vị thuộc Bộ. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính giao lưu, rèn luyện thể chất và tăng cường gắn kết.