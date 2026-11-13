Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga: Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là lựa chọn mang tính lịch sử

Sáng 13/11, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang dự phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam và có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chào đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Việt Nam.

Độc lập, tự chủ, dựa trên lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam và vinh dự khi được phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) sắp tới; bà cũng chia sẻ, Liên bang Nga cũng vừa kỷ niệm Ngày Thống nhất dân tộc (4/11). "Lịch sử của hai ngày lễ đều gắn với tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, minh chứng sinh động cho sự tương đồng, gắn bó trong vận mệnh lịch sử của hai dân tộc Nga và Việt Nam", Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bày tỏ.

Nhấn mạnh nhân dân hai nước gắn kết bởi truyền thống hữu nghị và tình đồng chí đã được thử thách qua thời gian, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định, người đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu đời ấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh và xúc động nhắc lại sự kiện khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg năm 2023; bà cũng tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng lãnh đạo kiệt xuất, tâm hồn thi ca tinh tế và ý chí kiên cường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng cho Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước Quốc hội.

Dẫn lại những câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng, những vần thơ ấy đã khắc họa sâu sắc ý chí kiên cường, bất khuất của Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga trân trọng việc nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh, trải qua cuộc đấu tranh đầy gian khổ, Việt Nam đã bảo vệ thành công nền độc lập và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đang thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, dựa trên lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân.

Dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng, những thành tựu ấn tượng của Việt Nam ngày nay cho thấy sự hy sinh của các thế hệ đã chiến đấu vì nền độc lập của đất nước không hề uổng phí.

Khẳng định những mối quan hệ lịch sử bền chặt đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhắc lại dấu mốc năm 2001, khi Tổng thống Vladimir Putin thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam và hai nước ký Tuyên bố về quan hệ Đối tác chiến lược. Năm 2012, quan hệ song phương được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, hai nước luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao và cấp cao nhất. Trong đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện trọng tâm trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng nhắc tới việc trao Giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm, nhằm ghi nhận những đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với việc củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

Quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước được mở rộng, đi vào chiều sâu

Đề cập quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh, sự hợp tác thành công và mối quan hệ tin cậy đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo hai nước đã đặt ra những tiêu chuẩn hợp tác rất cao đối với các nghị sĩ.

Nhắc lại dấu mốc chuyến thăm đầu tiên của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Liên Xô cách đây 75 năm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định, quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước hiện nay không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Đáng chú ý, sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Moskva năm 2024, Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá Việt Nam là quốc gia thực sự độc lập, có chủ quyền, luôn ủng hộ sự bình đẳng đầy đủ và thực chất trong quan hệ quốc tế. Quan điểm này phù hợp với lập trường của Liên bang Nga. Đánh giá cao việc Việt Nam tham gia BRICS với tư cách quốc gia đối tác từ năm 2025, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đồng thời ghi nhận những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong thúc đẩy đối thoại Nga - ASEAN.

Đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đang duy trì đà phát triển tích cực, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương tăng 6%, vượt mức 6 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch tiếp tục tăng 14%; đồng thời kỳ vọng thương mại hai nước sẽ đạt mức tăng trưởng đáng kể trong cả năm 2026.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, có hiệu lực từ năm 2016. Đây cũng là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Liên minh Kinh tế Á - Âu ký kết với một quốc gia ngoài khối.

Nhấn mạnh hợp tác đầu tư là thành tố quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết, các doanh nghiệp liên doanh hai nước đang hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp chế biến.

Trong lĩnh vực văn hóa, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai dự án văn hóa quy mô lớn mang tên “Những mùa Nga” vào năm 2027. Cùng với việc phát triển các đường bay thẳng và đơn giản hóa thủ tục thị thực tiếp tục là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa hai nước.

Từ những dẫn chứng đã nêu, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá, hai nước đang phát triển mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng có lợi, đã được thử thách qua thời gian. Theo đó, quan hệ Đối tác chiến lược song phương là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước; các đại biểu đại diện cho cơ quan lập pháp hai nước có trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc ấy phát triển.

Bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu người dân Nga và Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga dẫn câu tục ngữ Việt Nam “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và khẳng định niềm tin hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên con đường đúng đắn, đạt được những thành công mới.