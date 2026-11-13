Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)