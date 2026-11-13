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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội

Sáng 13/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu dự Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-phat-bieu-tai-phien-hop-toan-the-cua-quoc-hoi-post1148084.vnp