Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 13/11, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam số - kết nối tương lai”. Dự chương trình có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.