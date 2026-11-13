Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam
Trưa 13/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang Nga đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-viet-nam-10443333.html