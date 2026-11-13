Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trưa 13/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 11 đến ngày 13/11/2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Tại các cuộc tiếp, hội kiến và hội đàm, lãnh đạo Việt Nam chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga dành cho Việt Nam và đóng góp tích cực của bà Valentina Matviyenko trong việc vun đắp, củng cố hợp tác song phương nói chung, đặc biệt là hợp tác trên kênh nghị viện trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi tình hình Liên bang Nga; vui mừng trước những bước phát triển tích cực của hợp tác Việt Nam-Nga; mong muốn cùng Nga triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, lãnh đạo Việt Nam đã chuyển lời hỏi thăm đến Tổng thống Vladimir Putin và mong sẽ tiếp tục có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Lãnh đạo Nga.

Lãnh đạo Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, hai nước đều đang đứng trước những cơ hội và thách thức phát triển, do đó cần nắm bắt các cơ hội tốt hơn để không ngừng thúc đẩy và mở rộng hợp tác, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển rất cao và nhanh hiện nay, nâng cao năng lực, tự chủ, tự cường của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí việc Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hai nước trong từng lĩnh vực hợp tác, đặc biệt chú trọng tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam sau 9 năm; trân trọng tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; cho biết rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và nhấn mạnh vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bà Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí. Nhấn mạnh giá trị tình hữu nghị được nhiều thế hệ nhân dân hai nước vun đắp, bà Valentina Matviyenko mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên và hợp tác địa phương, góp phần trao truyền tình cảm gắn bó Việt-Nga cho các thế hệ tương lai.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác gồm Chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang giai đoạn 2026-2029 cùng các văn kiện hợp tác giữa các địa phương/ngành hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện," ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, đồng thời dự Lễ khánh thành trực tuyến các công trình sản xuất của liên doanh dầu khí Việt-Nga.

Sáng cùng ngày 13/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã dự và có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam, trong đó bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị Nga-Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt, mang lại thịnh vượng cho người dân hai nước. Dẫn câu tục ngữ Việt Nam “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn," bà Valentina Matviyenko khẳng định hai nước sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn và cùng nhau đạt được những thành tựu mới./.