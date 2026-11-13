Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga chứng kiến quy trình đưa giếng khai thác của Vietsovpetro vào hoạt động

Chương trình được kết nối từ Hà Nội với Trung tâm Điều hành sản xuất của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, trong khuôn khổ chương trình cầu truyền hình “Khánh thành và đưa vào vận hành các công trình sản xuất” do Tập đoàn Zarubezhneft và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức. Đây là một trong những hoạt động của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Từ Hà Nội, bà Valentina Matviyenko Valentina Ivanovna Matviyenko đã chứng kiến trực tuyến quy trình đưa một giếng khai thác tại mỏ Kình Ngư Trắng vào hoạt động. Chương trình được kết nối với Trung tâm Điều hành sản xuất của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. (Ảnh: Phong Sơn)

Tại buổi lễ, đại diện Vietsovpetro giới thiệu chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Liên doanh, cùng vai trò của Trung tâm Điều hành sản xuất trong giám sát các công trình ngoài khơi. Việc đưa giếng tại mỏ Kình Ngư Trắng vào hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển mỏ, góp phần duy trì sản lượng khai thác năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ra đời trên cơ sở Hiệp định ký ngày 19/6/1981 giữa Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang Nga), Vietsovpetro đã trở thành một trong những đơn vị khai thác dầu khí chủ lực của Việt Nam. Kể từ khi khai thác tấn dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ vào ngày 26/6/1986, Liên doanh không ngừng phát triển, đạt mốc 255 triệu tấn dầu khai thác tại Lô 09-1 vào ngày 4/6/2026. Bên cạnh đó, Vietsovpetro đã đưa gần 40 tỷ m³ khí đồng hành vào bờ và đóng góp gần 60 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước tính đến hết năm 2025.

Các thế hệ chuyên gia, người lao động Việt - Xô trước đây, Việt - Nga ngày nay cùng làm chủ công nghệ khai thác dầu trong tầng đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Vương Thái)

Trong suốt 45 năm hoạt động, các thế hệ chuyên gia và người lao động Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay đã cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ khai thác dầu trong tầng đá móng nứt nẻ tại mỏ Bạch Hổ. Song song với hoạt động khai thác dầu, Vietsovpetro còn xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển khí vào bờ, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp khí và điện Việt Nam.

Trên nền tảng năng lực kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực được tích lũy qua nhiều thập kỷ hợp tác, cùng với Hiệp định về hoạt động được gia hạn đến năm 2050, Vietsovpetro tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả khai thác tại các mỏ hiện hữu, đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và mở rộng dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Đây cũng là cơ sở để Liên doanh tiếp tục đóng góp cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam, đồng thời củng cố và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai Nhà nước.