Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là một trong những biểu tượng tiêu biểu của quan hệ hợp tác đa lĩnh vực giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm còn thực hiện sứ mệnh giáo dục, phổ biến tri thức, góp phần củng cố các mối liên kết nhân văn giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đắc Trường

Đặc biệt, việc quảng bá và giảng dạy tiếng Nga có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục. Việt Nam có truyền thống lâu đời trong học tập, nghiên cứu tiếng Nga. Nga mong muốn truyền thống này tiếp tục được duy trì, ngày càng có nhiều thế hệ trẻ Việt Nam tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nga.

Chủ tịch Valentina Matviyenko cho biết, Olympic tiếng Nga do hai nước phối hợp tổ chức từ năm 2023 đã trở thành sự kiện đáng chú ý trong đời sống giáo dục tại Việt Nam. Số lượng thí sinh tham gia tăng gần gấp đôi qua các năm. Năm nay, gần 800 học sinh, sinh viên đến từ 10 địa phương của Việt Nam đăng ký tham dự; trong đó, 100 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết trực tiếp tại Hà Nội. Những thí sinh đạt giải có cơ hội nhận học bổng của Chính phủ Liên bang Nga để theo học đại học tại Nga, đồng thời được tham gia khóa học tiếng Nga kéo dài một tháng tại Moskva.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao giải Olympic tiếng Nga cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao giải Olympic tiếng Nga cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao giải Olympic tiếng Nga cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bày tỏ tin tưởng, cuộc thi sẽ trở thành bước khởi đầu để nhiều bạn trẻ lựa chọn con đường học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp gắn với nước Nga, qua đó góp phần gìn giữ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng đánh giá cao tinh thần ham học hỏi của thanh niên Việt Nam, đồng thời khẳng định học ngôn ngữ là cách tốt nhất để hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người, lịch sử và truyền thống văn hóa của một dân tộc. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các thí sinh đã nỗ lực chinh phục tiếng Nga, một ngôn ngữ giàu bản sắc nhưng có hệ thống ngữ pháp phức tạp; ghi nhận vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên, giảng viên và những người làm công tác đào tạo tiếng Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tham quan phòng truyền thống Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu tham quan phòng truyền thống Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu tham quan phòng truyền thống Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Đắc Trường

Đề cập đến hợp tác giáo dục đại học, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết, hiện có hơn 3.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của Nga. Hai nước cũng có khoảng 500 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục đại học, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết, nhiều nhà khoa học, chính khách và cán bộ lãnh đạo của Việt Nam từng được đào tạo tại các trường đại học của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga. Những đóng góp của các cựu sinh viên, học viên Việt Nam trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội là minh chứng cho chất lượng và uy tín của nền giáo dục Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, tổ chức hai nước trong việc tổ chức Olympic tiếng Nga, đặc biệt là sự đóng góp của các cơ sở đào tạo tiếng Nga tại Hà Nội trong quảng bá ngôn ngữ và củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và các đại biểu tham quan phòng truyền thống Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh, hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân có ý nghĩa quan trọng không kém hợp tác kinh tế và đầu tư, cần tiếp tục được duy trì và phát triển; mong muốn các thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp nối truyền thống hữu nghị, trở thành cầu nối vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã trao giải Olympic tiếng Nga cho học sinh, sinh viên Việt Nam.