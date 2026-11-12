Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko dự lễ khánh thành các công trình hợp tác dầu khí Việt - Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Các công trình được khánh thành gồm: giàn khai thác ngoài khơi của Liên doanh Vietsovpetro tại thềm lục địa Việt Nam và trạm xử lý nước sơ bộ hiện đại hóa của Liên doanh Rusvietpetro tại vùng Cực Bắc, Liên bang Nga. Đây là những kết quả cụ thể trong hợp tác giữa Tập đoàn Zarubezhneft và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petrovietnam, thể hiện năng lực phối hợp, làm chủ công nghệ và triển khai các dự án dầu khí của doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là sự tôn trọng lẫn nhau, tin cậy và tình hữu nghị truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ. Năm 2025, hai nước đã kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chặng đường đó, hợp tác về nhiên liệu và năng lượng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng với vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp nhà nước như Zarubezhneft và Petrovietnam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nêu rõ, năm 2026 đánh dấu 45 năm thành lập Liên doanh Vietsovpetro, đặt những viên gạch đầu tiên cho hợp tác dầu khí giữa hai nước. Chặng đường phát triển của Vietsovpetro là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình hợp tác được xây dựng trên cơ sở tin cậy, cùng có lợi và được các thế hệ cán bộ, kỹ sư, người lao động hai nước dày công vun đắp.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại các công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết, tại cuộc gặp cấp cao diễn ra ở Điện Kremlin vào tháng 9/2026, lãnh đạo hai nước đã thống nhất định hướng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Việc khánh thành và đưa các công trình sản xuất vào vận hành lần này là bước triển khai cụ thể những thỏa thuận đó, góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, năng lượng Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Điểm đặc biệt của sự kiện là hai công trình được đưa vào vận hành tại hai địa bàn có điều kiện địa lý, khí hậu rất khác biệt: một tại thềm lục địa Việt Nam và một tại vùng Cực Bắc của Liên bang Nga. Đây là kết quả của quá trình lao động, sáng tạo và nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân dầu khí cùng các chuyên gia hai nước.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, quan hệ đối tác hiệu quả trong lĩnh vực dầu khí có đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế bền vững, mở rộng hoạt động khai thác dầu khí chung và thực hiện các mục tiêu chiến lược về xây dựng nguồn dự trữ dầu mỏ.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh, phạm vi hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Nga trải dài từ thềm lục địa Việt Nam gần khu vực xích đạo đến những vùng biển, khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở phía Bắc nước Nga. Điều này cho thấy tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai nước không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý; với sự tin cậy và quyết tâm chung, hai bên có thể cùng giải quyết những nhiệm vụ sản xuất, kỹ thuật phức tạp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga chúc lãnh đạo các doanh nghiệp và tập thể người lao động tại các liên doanh tiếp tục đạt nhiều thành công, chinh phục những dấu mốc mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.