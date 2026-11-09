Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga sắp thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2026./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-hoi-dong-lien-bang-nga-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1147212.vnp