Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 9-11 cho biết năm 2026 có thể nằm trong nhóm bốn năm nóng nhất từng được ghi nhận. Trong chín tháng đầu năm, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,47 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850–1900).