Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đọc thơ của Bác Hồ tại Quốc hội Việt Nam

Sáng 13/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Thành tựu trong quan hệ Việt - Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và vinh dự lớn khi phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Media QH

Phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, chúc mừng Việt Nam nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và cho biết Nga cũng có Ngày Thống nhất dân tộc Nga vừa được kỷ niệm hôm 4/11. Nhân dân hai nước gắn kết bởi tình đồng chí được thử thách qua thời gian.

Người đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu dài đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Năm 2023 tại thành phố Saint Petersburg - quê hương của tôi, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khánh thành - Người con vĩ đại của Việt Nam, không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất mà còn có tâm hồn thơ ca tinh tế", bà Matviyenko chia sẻ.

"Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga dẫn chứng và cho rằng những câu thơ mô tả chính xác bản chất kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Các đại biểu Quốc hội chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga. Ảnh: Media QH

Điểm lại lịch sử, bà chia sẻ mối quan hệ bền chặt đã tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay. Năm 2001, Tổng thống Nga Putin có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam, Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược được ký kết. Đến năm 2012, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Nga và Việt Nam duy trì đối thoại chính trị thường xuyên. Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Putin; các văn kiện quan trọng trong hợp tác về năng lượng, giáo dục và khoa học được ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đến thăm Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, đây là vinh dự với các nghị sĩ. Nga đánh giá cao lập trường kiên định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ông được trao giải thưởng hòa bình mang tên Lev Tolstoy vì những đóng góp to lớn vào việc củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

Trong hợp tác nghị viện, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nêu rõ quan hệ hợp tác giữa hai bên đang được mở rộng và sâu sắc hơn.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Quốc hội

Nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào năm 2024, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới giữa Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam. Tại Hội đồng Liên bang, nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga - Việt Nam đang hoạt động rất tích cực. Những nhà lập pháp của Nga và Việt Nam có những trao đổi, hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện.

Tình hữu nghị bền chặt sẽ mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu người dân

Về hợp tác đa phương, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá, Nga và Việt Nam có cùng quan điểm về việc bảo vệ các nguyên tắc thượng tôn pháp luật quốc tế, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Mùa thu năm ngoái, thủ đô của Việt Nam được đặt tên cho văn kiện pháp lý quốc tế mang tính phổ quát đầu tiên trong phòng, chống tội phạm mạng: Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Nga đánh giá tầm quan trọng khi Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của BRICS vào năm 2025. Nga đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, bao gồm phát triển đối thoại Nga - ASEAN. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027-2030.

Hợp tác kinh tế thương mại cũng đang có đà phát triển tốt. Năm ngoái kim ngạch thương mại song phương đã tăng 6% và vượt mốc 6 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại tăng thêm 14%. "Chúng tôi kỳ vọng cả năm mức tăng trưởng cũng sẽ rất đáng kể", bà Matviyenko bày tỏ.

Về đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá hợp tác liên doanh dầu khí, nông - công nghiệp và các ngành khác. Bà dẫn chứng sự thành công của doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư, sản xuất các sản phẩm sữa tại tỉnh Kaluga...

Trong giáo dục, bà Matviyenko cho biết, hàng chục nghìn người Việt Nam được đào tạo tại các cơ sở giáo dục của Nga. Về nước họ làm việc trong lĩnh vực kinh tế, khoa học và nhiều người giữ các chức vụ cấp cao.

Hơn 3.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Nga. Hơn 500 thỏa thuận đang có hiệu lực giữa các tổ chức khoa học và giáo dục của hai nước. Năm 2026 được hai nước xác định là Năm hợp tác Việt Nam - Nga về khoa học và giáo dục.

Ảnh: Media QH

Hồi tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khai trương Phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.

Du lịch tăng trưởng ổn định. Năm 2025, Việt Nam đón gần 700.000 lượt khách Nga và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt 800.000.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá động lực để tăng khách du lịch là triển khai các đường bay và đơn giản hóa thủ tục thị thực. Bà cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Lê Minh Hưng về nội dung này. Hồi tháng 10, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh về miễn thị thực tạm thời đối với công dân Việt Nam sang Liên bang Nga.

Bà Matviyenko nhấn mạnh những thành tựu hợp tác kể trên chưa thể bao quát hết những gì mà hai nước đang hợp tác.

"Theo thời gian, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu người dân Nga và Việt Nam. Như câu tục ngữ của Việt Nam đã đúc kết: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Hai nước sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn và cùng đạt được những thành tựu mới", Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tin tưởng.

Trần Thường