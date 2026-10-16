Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM Phan Tấn Đạt gợi mở hướng hút vốn cho Bình Phước

Sở hữu quy mô dân số hơn 120.000 người, khoảng 2.200 doanh nghiệp và 6.300 hộ kinh doanh, cùng lợi thế kết nối các tuyến giao thông quan trọng, đặc biệt, với 12 dự án, khu đất có tiềm năng thu hút đầu tư, từ phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ đến giáo dục và công nghiệp, Bình Phước có thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu, hợp tác.

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp phường Bình Phước năm 2026, diễn ra vào chiều 16/10, ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương cho biết, với mỗi vùng đất, tiềm năng chỉ thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi được kết nối với đúng nguồn lực, đúng đối tác và chuyển hóa thành những giá trị kinh tế cụ thể.

Một doanh nghiệp sản xuất tại Bình Phước có thể trở thành nhà cung cấp cho doanh nghiệp tại TP.HCM. Một doanh nghiệp thương mại tại TP.HCM có thể tìm thấy cơ hội mở rộng thị trường, đầu tư dịch vụ tại Bình Phước. Và một doanh nhân trẻ tại Bình Phước có thể tìm thấy nhà đầu tư, người cố vấn và đối tác đồng hành thông qua mạng lưới doanh nhân trẻ. Liên kết vùng trước hết phải là kết nối doanh nghiệp, kết nối thị trường và kết nối chuỗi cung ứng.

Ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Từ lập luận trên, ông đã đưa ra bốn đề xuất cho Bình Phước.

Triển khai chương trình “Bình Phước kết nối – Doanh nghiệp cùng phát triển”

Ông Phan Tấn Đạt đề xuất hình thành một chương trình kết nối giao thương thường xuyên giữa cộng đồng doanh nghiệp phường Bình Phước với mạng lưới Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM.

Tuy nhiên, chương trình sẽ không chỉ là cuộc gặp gỡ chung mà cần tập trung kết nối theo nhu cầu thực tế: doanh nghiệp nào cần nhà cung cấp, đối tác phân phối, công nghệ, nguồn vốn hoặc thị trường mới sẽ cùng tìm kiếm và giới thiệu những đối tác phù hợp.

Cũng theo ông, sau mỗi chương trình cần có cơ chế theo dõi, đánh giá để những cuộc gặp gỡ có thể trở thành những đơn hàng, hợp đồng và cơ hội kinh doanh thực tế, mang lại giá trị cụ thể cho doanh nghiệp.

Ông Phan Tấn Đạt (thứ 2 từ phải sang) đang trao đổi với các đại biểu

Thúc đẩy chương trình “Bình Phước tham gia chuỗi giá trị liên vùng”

Bình Phước có nền tảng công nghiệp hiện hữu và đang mở ra những cơ hội phát triển công nghiệp mới. Tuy nhiên, bên cạnh việc thu hút các nhà đầu tư lớn, phường Bình Phước cần quan tâm đến việc giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của những doanh nghiệp lớn hơn.

"Tôi đề xuất Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM phối hợp với địa phương tổ chức những chương trình kết nối giữa doanh nghiệp đầu tàu và doanh nghiệp vừa và nhỏ, từng bước hình thành các nhóm nhà cung ứng theo ngành nghề. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường", ông Đạt nhấn mạnh.

Một doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa phương sẽ lan tỏa giá trị đến nhiều doanh nghiệp khác, tạo thêm việc làm, đơn hàng và cơ hội phát triển cho cộng đồng.

Chương trình “Đưa nhà đầu tư đến Bình Phước”

Ông Phan Tấn Đạt nhận thấy số dự án có điều kiện xúc tiến phù hợp để phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, ví dụ như dự án thương mại, dịch vụ tại khu vực hồ Suối Cam; các dự án giáo dục, có thể kết nối các nhà đầu tư trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Theo ông, điều quan trọng không phải là giới thiệu được bao nhiêu dự án, mà là kết nối được đúng nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu phù hợp. Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu các doanh nghiệp quan tâm để cùng địa phương nghiên cứu những cơ hội hợp tác cụ thể.

Triển khai chương trình “Doanh nhân trẻ đồng hành cùng doanh nghiệp Bình Phước”

Bên cạnh việc thu hút đầu tư từ bên ngoài, Bình Phước cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nội lực của cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Với hơn 2.200 doanh nghiệp và 6.300 hộ kinh doanh, theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, đây là một nguồn lực rất lớn nếu được hỗ trợ, kết nối và phát huy hiệu quả.

Ông đề xuất chương trình tập trung vào ba nội dung: nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ chuyển đổi số và kết nối thị trường.

Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, phối hợp cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp phường Bình Phước để thúc đẩy những chương trình hợp tác thiết thực, mang lại giá trị thực tế cho doanh nghiệp và địa phương.

Ông kỳ vọng, sự kết nối sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay mà sẽ tiếp tục bằng những cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, những chuyến khảo sát đầu tư, những hợp đồng hợp tác và những dự án được triển khai trong thực tế.