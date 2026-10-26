Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phát triển mô hình nuôi hươu sao

Năm 2022, sau quá trình tìm hiểu thị trường và tham quan, học tập kinh nghiệm tại nhiều địa phương, anh Trình quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng mua 3 con hươu giống để phát triển mô hình nuôi hươu sao lấy nhung. Anh chủ động nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, từng bước phát triển đàn hươu phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương.

Theo anh, điều quan trọng khi nuôi hươu là nắm được đặc tính của vật nuôi, chủ động nguồn thức ăn và thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn. Thức ăn của hươu chủ yếu là các loại lá cây, cỏ và một số nguồn thức ăn sẵn có. Để chăm sóc đàn hươu tốt, anh tranh thủ thời gian trước và sau giờ làm việc tại cơ quan, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, kiểm tra sức khỏe và theo dõi quá trình phát triển của từng con.

Cựu chiến binh Lương Văn Trình, xã Bế Văn Đàn chăm sóc đàn hươu.

Nuôi hươu sao có ưu điểm là chi phí thức ăn thấp, dễ chăm sóc, trong khi nhung hươu có giá trị kinh tế. Hiện giá nhung hươu trên thị trường khoảng 20 triệu đồng/kg, nhu cầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu ra của sản phẩm. Mô hình mang lại nguồn thu khoảng 100 triệu đồng/năm, mở thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.

Trước khi phát triển mô hình nuôi hươu sao, gia đình anh đã xây dựng thương hiệu thạch đen theo hướng sản xuất hàng hóa. Năm 2020, nhận thấy cây thạch đen có lợi thế và đầu ra ổn định, anh đầu tư mở rộng quy mô. Đến nay, sản phẩm thạch đen của gia đình đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mang lại doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động. Việc phát triển đồng thời nhiều mô hình sản xuất giúp gia đình anh tận dụng tốt lợi thế về đất đai, lao động và nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế hộ, trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, anh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp.