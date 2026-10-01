Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Trên thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành trọn cuộc đời mình cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng phấn đấu thực hiện khát vọng cao quý ấy. Con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc chỉ có ý nghĩa khi nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc. Người nhấn mạnh, cách mạng Việt Nam muốn giành được thắng lợi hoàn toàn thì cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa và chỉ có tiến lên chủ nghĩa xã hội đất nước mới giàu mạnh, nhân dân mới no ấm, hạnh phúc. Khi mới được thành lập, Đảng ta đã xác định trong Cương lĩnh đầu tiên năm 1930: con đường của cách mạng Việt Nam là giành độc lập dân tộc để tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Ảnh: T.L - TTXVN

Hơn 96 năm qua, đặc biệt là trong hơn 81 năm nắm chính quyền, Đảng ta luôn kiên định với đường lối độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều thiết thực vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Đảng đã thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế, văn hóa lạc hậu của đất nước thành nền kinh tế, văn hóa tiên tiến, đồng thời, Đảng cũng phải quan tâm đến đời sống hằng ngày của nhân dân từ những việc nhỏ, cần thiết như tương cà, mắm, muối. Việc chăm lo chu đáo đời sống mọi mặt của nhân dân đã tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt của ý Đảng, lòng dân; là cơ sở quan trọng để Đảng thực hiện thành công sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, phát huy sức mạnh khối liên minh công nông và trí thức cùng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Luôn vững tay chèo lái

Để có được độc lập dân tộc và ấm no hạnh phúc cho nhân dân, trong quá trình kháng chiến, kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Vì yêu mến và tin cậy tôi, mà đồng bào giao vận mệnh nước nhà, dân tộc cho tôi gánh vác. Phận sự tôi như một người cầm lái, phải chèo chống thế nào để đưa chiếc thuyền Tổ quốc vượt khỏi những cơn sóng gió, mà an toàn đi đến bờ bến hạnh phúc của nhân dân”.

Cùng với giành và giữ vững độc lập dân tộc, nhiệm vụ xây dựng đất nước, lo cho hạnh phúc, ấm no của nhân dân thường xuyên được đặt ra với biết bao gian nan, thử thách, trong đó có những giai đoạn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Còn nhớ, tháng Tám năm 1945, khi cách mạng thành công, Nhà nước non trẻ được thành lập, đất nước Việt Nam ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Thực dân Pháp dã tâm xâm lược trở lại, ngân khố quốc gia cạn kiệt, sản xuất nông nghiệp rất yếu kém, 90% dân số cả nước bị mù chữ... Nhưng, thật kỳ diệu, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ đã cùng toàn dân vượt qua được thử thách, vững bước đi lên. Nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp đã được ban hành và thực hiện khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ triển khai Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” hai nhiệm vụ chiến lược là kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ mới, xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội gián, việt gian phản động, đồng thời khẩn trương, tích cực cải thiện đời sống về mọi mặt của các tầng lớp nhân dân; triển khai tăng gia sản xuất, cứu đói với “Hũ gạo cứu đói”, quyết liệt chống mù chữ...

Riêng trong lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ đã có những giải pháp rất quan trọng, cụ thể. Ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Kinh tế quốc gia. Ngày 14/5/1951, theo Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương.

Vào ngày 13/10/1945 (sau này ngày 13/10 hàng năm trở thành “Ngày Doanh nhân Việt Nam”), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một bức thư lịch sử dài hơn 200chữ gửi tới giới công thương Việt Nam, động viên, cổ vũ, kêu gọi giới công thương “mau mau gia nhập vào Công Thương cứu quốc đoàn cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc, lợi dân”. Với chủ trương, chính sách, giải pháp đúng, được thực hiện quyết liệt với sự tiên phong gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận, đồng hành tích cực của các tầng lớp nhân dân đã giúp đất nước chiến thắng giặc đói, giặc dốt, xây dựng cơ sở kinh tế - xã hội của nhà nước non trẻ, góp phần tạo cơ sở quan trọng để chúng ta kháng chiến thắng lợi và thuận lợi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này.

Cũng qua thực tế lịch sử, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã rút ra bài học kinh nghiệm quý báu: sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc là sức mạnh vô địch để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sớm đưa khát vọng thành hiện thực

Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, nhất là hơn 40 năm đổi mới đất nước đã đem lại cho Việt Nam những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt về mọi mặt. Từ một nước nghèo, lạc hậu, đến năm 2008, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp; công tác xóa đói, giảm nghèo thu được nhiều kết quả tích cực, bền vững, theo đó, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 58% (theo chuẩn cũ) năm 1993 xuống còn khoảng 1,1% (theo chuẩn nghèo đa chiều mới) năm 2025; GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau ba thập kỷ; tuổi thọ trung bình tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên khoảng 74,7 tuổi năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, cao nhất cùng kỳ 16 năm qua; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm. Đồng thời, chúng ta cũng bảo vệ được vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước, nâng cao uy tín, vị thế trên trường quốc tế.

Những thành tựu đã đạt được là niềm tự hào, nguồn lực nội sinh, cơ sở quan trọng để chúng ta tin tưởng, kỳ vọng vào ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra: “Đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và khát vọng của toàn dân tộc ta”.