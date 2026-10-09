Chủ tịch HĐTV Vinachem tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chiều ngày 8/10 tại Thủ đô Viêng Chăn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào

Thúc đẩy các dự án trọng điểm, vun đắp quan hệ Việt Nam – Lào

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp bày tỏ biết ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đối với các hoạt động đầu tư, hợp tác của Vinachem, đặc biệt là Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch HĐTV Vinachem nhấn mạnh, Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển của Tập đoàn. Việc triển khai thành công Dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp hóa chất và phân bón, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Thời gian qua, Vinachem đã tập trung nguồn lực, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Dự án trong thời gian tới, Chủ tịch HĐTV Vinachem kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan; đồng thời xem xét tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Dự án sớm chuyển sang giai đoạn triển khai tiếp theo.

Vinachem khẳng định sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác Lào, tập trung nguồn lực, bảo đảm việc triển khai Dự án tuân thủ các quy định pháp luật, hướng tới mục tiêu tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào

Phát huy thế mạnh ngành hóa chất trong hợp tác quốc tế

Bên cạnh hoạt động đầu tư, hợp tác thương mại giữa Vinachem và các doanh nghiệp Lào tiếp tục được duy trì và mở rộng. Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Tập đoàn và các doanh nghiệp Lào ước đạt khoảng 70 triệu USD mỗi năm. Đồng thời, Vinachem đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại thị trường Lào.

Những hoạt động này thể hiện định hướng của Vinachem trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy thế mạnh công nghiệp hóa chất, tăng cường kết nối thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thông qua Hội nghị, lãnh đạo Vinachem khẳng định Tập đoàn luôn xem Lào là một trong những địa bàn hợp tác quan trọng; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, Vinachem hướng tới phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong triển khai các định hướng hợp tác kinh tế quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào.