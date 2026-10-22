Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra công tác quản lý vận hành tại Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch

Trong chương trình làm việc, ông Nguyễn Quang Trung đã khảo sát mặt bằng mở rộng các ngăn lộ xuất tuyến tại TBA 500 kV Quảng Trạch, phục vụ đấu nối, tiếp nhận điện từ các Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2, 3 và 4.

Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐTV EVNNPT chỉ đạo PTC2 triển khai các giải pháp bảo đảm vận hành an toàn và thực hiện công tác PCTT&TKCN.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Đình Chiến, Giám đốc PTC2 cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp trong công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần bảo đảm hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Riêng tại TBA 500 kV Quảng Trạch, PTC2 đã hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi năm 2025. Các hạng mục tập trung xử lý những khiếm khuyết tại kẹp cực nối dây lèo với ống nhôm thanh cái đấu nối vào dao cách ly và các tăng đơ ren bị đứt. Đồng thời, đơn vị đã xây dựng phương án lắp đặt lèo bổ sung tại 100 vị trí, tương ứng 300 pha. Các hạng mục chính gồm thay thế kẹp đấu dây nối ống, thay thế tăng đơ néo, lắp đặt lèo tăng cường, xử lý các vị trí kẹp đấu dây phát nhiệt; kiểm tra lực siết bu lông đấu nối và đo điện trở tiếp xúc tại các mối nối nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong quá trình vận hành thiết bị.

Đối với kế hoạch mở rộng các ngăn lộ xuất tuyến tại TBA 500 kV Quảng Trạch để chuẩn bị tiếp nhận điện từ các Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2, 3 và 4, PTC2 đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan triển khai các công việc theo chỉ đạo của EVNNPT, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thực hiện.

Với đặc thù quản lý hệ thống truyền tải điện trải dài trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, bão mạnh, lũ quét và sạt lở đất, PTC2 xác định chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, xử lý nhanh các tình huống và bảo đảm an toàn cho người, thiết bị là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCTT&TKCN.

Các tổ quản lý vận hành đường dây, tổ thao tác lưu động và tổ quản lý vận hành trạm biến áp đã tăng cường kiểm tra, rà soát tình trạng thiết bị; thực hiện che chắn các tủ thiết bị ngoài trời, nạo vét mương thoát nước và gia cố, phủ bạt tại những vị trí có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, các vị trí xung yếu, khu vực miền núi, đèo dốc, ta luy và đường vào vị trí cột được kiểm tra, đánh giá nhằm chủ động phương án xử lý khi xảy ra mưa lớn, gió mạnh, sạt lở đất, cây cối ngã đổ hoặc ngập úng.

Cùng với đó, vật tư, phương tiện và thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai được kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ; lực lượng xung kích tại các đơn vị được bố trí sẵn sàng, bảo đảm khả năng cơ động nhanh khi xảy ra sự cố. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cũng được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các tình huống ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện.

Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra khu vực mở rộng các ngăn lộ tại TBA 500 kV Quảng Trạch.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐTV EVNNPT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tập thể cán bộ, công nhân viên PTC2 đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT đánh giá, trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố, địa hình phức tạp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, PTC2 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần bảo đảm hệ thống truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Ông Nguyễn Quang Trung yêu cầu PTC2 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo của EVNNPT; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, bảo đảm an toàn hệ thống điện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, Công ty cần chủ động triển khai hiệu quả các phương án PCTT&TKCN, thực hiện nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chuyến kiểm tra của lãnh đạo EVNNPT thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác quản lý vận hành và ứng phó thiên tai tại PTC2, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão năm 2026. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, PTC2 tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, phòng, chống thiên tai, góp phần giữ vững hệ thống truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.