Nâng cao, chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ từng ngày

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank cho biết, Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được thành lập ngày 04/9/2001. Đến năm 2010, Trung tâm được đổi tên thành Trường Đào tạo cán bộ.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo Agribank và sự phối hợp của các đơn vị trong toàn hệ thống, Trường Đào tạo cán bộ từng bước khẳng định vai trò đầu mối tham mưu, tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ, người lao động và thúc đẩy văn hóa học tập trong toàn hệ thống.

TS. Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu chỉ đạo tại Chương trình

“Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đào tạo cán bộ và công bố quyết định chuyển đổi thành Viện Nghiên cứu và Đào tạo là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động của nhà trường. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành, tri ân những thế hệ đã đặt nền móng, vun đắp và trao truyền tri thức, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với sứ mệnh và yêu cầu hoạt động cao hơn.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trước những yêu cầu đó, công tác đào tạo không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ mà cần trở thành một trụ cột trong chiến lược kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Agribank” - đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ phát biểu tại Chương trình

Theo báo cáo của Trường Đào tạo cán bộ, thời gian qua, công tác đào tạo tại Agribank đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước được chuẩn hóa và đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trường đã chủ động tham mưu, triển khai Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2030, xây dựng Khung chương trình đào tạo và hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn về tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả thi, kiểm tra nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả đào tạo, xây dựng bài giảng và quản lý chứng nhận đào tạo. Cùng với đó, công tác phát triển học liệu số, đào tạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong quản lý, tổ chức đào tạo ngày càng được chú trọng.

Nội dung đào tạo từng bước được mở rộng, gắn với yêu cầu thực tiễn và những lĩnh vực Agribank đang tập trung như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), ESG, quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Trường đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra nghiệp vụ, hội thi chuyên môn và chương trình Bình dân học vụ số; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động đào tạo thông qua xây dựng dashboard theo dõi, quản lý đào tạo, ứng dụng AI hỗ trợ xây dựng bài giảng, tài liệu, bộ câu hỏi và sử dụng các công cụ trực tuyến trong khảo sát, thu thập nhu cầu đào tạo.

TS. Nguyễn Văn Giàu và TS.Tô Huy Vũ trao quyết định chuyển đổi Trường Đào tạo cán bộ thành Viện Nghiên cứu và Đào tạo Agribank cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

Đáng chú ý, nhiều hội thi, cuộc thi do Trường tổ chức đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống, tạo sức lan tỏa và góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Tiêu biểu như Hội thi “Cán bộ tín dụng giỏi Agribank năm 2023”; Hội thi “Giao dịch viên giỏi trong hệ thống Agribank” năm 2024; Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” năm 2025; Hội thi “Đại sứ văn hóa Agribank” năm 2026; Cuộc thi tìm hiểu “Kiến tạo tương lai số” năm 2026…

Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, tiến sĩ Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên ghi nhận, biểu dương những kết quả Trường Đào tạo cán bộ đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, giá trị của chặng đường này không chỉ được thể hiện qua những con số, thành tích mà còn ở sự trưởng thành của nhiều thế hệ cán bộ Agribank qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt, những năm gần đây, Trường đã có bước chuyển biến về chất, từ đơn vị tổ chức đào tạo theo kế hoạch trở thành đầu mối tham mưu xây dựng Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2030 và Khung chương trình đào tạo theo vị trí chức danh, góp phần đổi mới tư duy quản lý và phát triển năng lực đội ngũ.

Các đại biểu bấm nút chuyển đổi Trường Đào tạo cán bộ thành Viện Nghiên cứu và Đào tạo

Theo đồng chí Tô Huy Vũ, việc chuyển đổi Trường Đào tạo cán bộ thành Viện Nghiên cứu và Đào tạo không đơn thuần là thay đổi tên gọi, mô hình tổ chức mà là bước chuyển về tư duy và sứ mệnh hoạt động. Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, Agribank cần một đơn vị không chỉ thực hiện đào tạo mà còn có năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, chủ động nhận diện yêu cầu về nguồn nhân lực và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động ngân hàng. Đồng thời, cần hệ thống hóa tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và ứng dụng vào thực tiễn.

Định hướng mô hình Viện Nghiên cứu và Đào tạo, đồng chí yêu cầu gắn chặt hoạt động nghiên cứu với đào tạo và thực tiễn kinh doanh; lấy chiến lược kinh doanh và nhu cầu thực tiễn của các đơn vị làm điểm xuất phát của mọi hoạt động nghiên cứu, đào tạo. Trong đó, chú trọng phát triển năng lực theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và hiệu quả thực thi; đẩy mạnh mô hình học tập 70-20-10, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong quản lý, tổ chức đào tạo. Hoạt động nghiên cứu cần tập trung vào những vấn đề thực tiễn, cung cấp luận cứ phục vụ quản trị, điều hành và được chuyển hóa thành các chương trình, tài liệu, giải pháp có khả năng ứng dụng trong toàn hệ thống.

Đồng chí Tô Huy Vũ nhấn mạnh, đào tạo là khoản đầu tư cho tương lai, hiệu quả phải được đo bằng sự chuyển biến về năng lực cán bộ và kết quả thực hiện công việc, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng khóa học hay học viên tham gia. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt để Viện Nghiên cứu và Đào tạo phát huy nền tảng 25 năm, thực hiện tốt sứ mệnh mới, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững của Agribank.

“Từ hôm nay, chúng ta cùng xây dựng một Viện xứng tầm với sứ mệnh của Agribank đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam. Toàn hệ thống cần thống nhất nhận thức và hành động theo một định hướng xuyên suốt: đào tạo nhằm nâng cao năng lực, nghiên cứu nhằm phát triển tri thức, đổi mới nhằm tạo ra giá trị; trong đó, văn hóa học tập là nền tảng để thúc đẩy và nuôi dưỡng cả ba” - đồng chí Tô Huy Vũ nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Văn Giàu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Agribank và Tiến sĩ Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã trao quyết định chuyển đổi Trường Đào tạo cán bộ thành Viện Nghiên cứu và Đào tạo Agribank cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà.

Tại Chương trình, lãnh đạo Agribank cũng đã khen thưởng, tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với hoạt động đào tạo của Agribank trong năm 2026 và trong chặng đường 25 năm xây dựng, phát triển của Trường Đào tạo cán bộ và tuyên dương các học viên có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Agribank trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với hoạt động đào tạo của Agribank trong năm 2026

Gần 4,4 triệu lượt cán bộ được tham gia đào tạo Công tác đào tạo từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại, linh hoạt, kết hợp đào tạo trực tiếp, trực tuyến, E-learning, tự đào tạo và đào tạo thông qua công việc thực tiễn. Trường Đào tạo cán bộ đã triển khai các chương trình, kế hoạch về đào tạo trực tuyến, chuyển đổi số trong đào tạo, Bình dân học vụ số, kiểm tra nghiệp vụ, hội thi, phát triển học liệu số và ngân hàng câu hỏi. Kết quả đào tạo từ năm 2001 đến 30/9/2026, toàn hệ thống đã đào tạo được 4.391.536 lượt người, tương ứng khoảng 13.212.758 ngày/người đào tạo. Trong đó, Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức đào tạo cho 1.000.733 lượt người, các đơn vị tự đào tạo cho 3.131.575 lượt người. Riêng năm 2025, Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức 117 chương trình, 435 lớp với 368.346 lượt người, tương ứng 260.100 ngày/người. Hoạt động kiểm tra, thi nghiệp vụ với hơn 228 nghìn lượt người tham gia đã hỗ trợ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc, xác định nhu cầu đào tạo và chuẩn hóa năng lực. Các kết quả trên là cơ sở thực tiễn để tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, mở rộng chức năng nghiên cứu, tư vấn và nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực.