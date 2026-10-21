Chủ tịch HĐQT PNJ xin lỗi cổ đông vì những tổn thất nghiêm trọng

Ngày 21/10, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Tại đây, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ chia sẻ, bà hiểu những lo lắng của cổ đông khi chứng kiến nhịp độ sụt giảm kết quả kinh doanh và những biến động chưa từng có ở thị trường trang sức.

“Thay mặt ban lãnh đạo PNJ, tôi chân thành xin lỗi quý vị cổ đông vì những tổn thất và những nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của quý vị”, bà Dung nói.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. (Ảnh: Đại Việt)

Theo bà Dung, PNJ triệu tập đại hội bất thường hôm nay bởi tính cấp bách của thị trường. Sự thay đổi trong niềm tin, hành vi khách hàng đang tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh cũng như “sức khỏe tài chính” của công ty.

​Thực tế này đòi hỏi công ty phải đưa ra những quyết định quan trọng, vì vậy, HĐQT trình cổ đông xem xét điều chỉnh, cân đối mục tiêu kinh doanh năm 2026, cũng như phương án bổ sung nguồn lực tài chính, chia sẻ những thách thức của PNJ trong thời gian tới.

​Cũng theo bà Dung, đại hội hôm nay, không chỉ nhìn lại những khó khăn đã xảy ra, mà quan trọng hơn là để cổ đông xem xét những định hướng cần thiết cho chặng đường phục hồi phía trước.

​”Sự việc liên quan đến Giám đốc Công ty P-Lab đã gây ra những hoang mang và tác động sâu sắc đến tâm lý của khách hàng cũng như thị trường. Trong bối cảnh đó, nhiều thông tin chưa được chứng thực và cách nhận định phiến diện đã khiến người tiêu dùng lo lắng”, bà Dung nói.

​Theo bà Dung, khách hàng có nhu cầu bán lại và thu đổi sản phẩm để lấy tiền mặt trong thời gian ngắn, đặt ra thách thức lớn cho PNJ cũng như toàn ngành trang sức Việt Nam.

​Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ PNJ đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng, thực hiện các dịch vụ thu đổi và cân đối tình hình tài chính. Tuy nhiên, bà Dung thừa nhận, những nỗ lực đó chưa đủ để ngăn chặn các tác động nghiêm trọng lên kết quả kinh doanh và giá trị thương hiệu.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của PNJ diễn ra tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

​Cũng theo bà Dung, PNJ buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn, đánh giá những rủi ro dựa theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán và chuẩn bị thay đổi về mặt quản trị cũng như hoạt động kinh doanh.

​”Chúng tôi lựa chọn nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận đau thương để tạo nền tảng sự phát triển phục hồi càng sớm, càng tốt”, bà Dung chia sẻ

​Bà Dung cho rằng, trong gần 40 năm phát triển, PNJ đã nhiều lần vượt qua thách thức lớn nhờ tính thận trọng, nhưng những thành công trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho tương lai. Để tiếp tục giữ vững vị thế của mình, PNJ phải thay đổi để thích ứng, khi thị trường đã khác trước.

​​Từ năm 2027, PNJ đặt mục tiêu từng bước phục hồi, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin thị trường.

​Bà Dung cho biết, ​điều bà mong muốn là cổ đông thấu hiểu những khó khăn của PNJ đang đối diện, chia sẻ những quyết định khó khăn nhưng cần thiết để tiếp tục đồng hành cùng PNJ trên hành trình tái thiết.

HĐQT và Ban điều hành PNJ thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề cấp bách mà công ty đang đối diện. (Ảnh: Đại Việt)

Tại đại hội, HĐQT PNJ đã trình cổ đông phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ mục tiêu lãi gần 2.829 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh chủ yếu liên quan đến khoản dự phòng tổn thất ước tính hơn 7.071 tỷ đồng từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Nếu loại trừ khoản dự phòng này, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 khoảng 800 tỷ đồng.

Một nội dung trọng tâm khác là phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 107,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo phương án, 60% số tiền huy động dự kiến dành cho kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi và nhu cầu mua lại hàng hóa. Phần còn lại được dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ các nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán nợ vay ngắn hạn.

PNJ cũng trình phương án hoàn nhập tối đa hơn 4.602 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đây là việc điều chuyển giữa các khoản mục vốn chủ sở hữu, không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Ngoài ra, đại hội xem xét điều chỉnh cổ tức năm 2025 về mức 10% bằng tiền mặt, tương ứng khoản tiền đã tạm ứng trước đó, và miễn nhiệm ông Đào Trung Kiên khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm ngày 12/10.