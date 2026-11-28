Chủ tịch DIC Corp mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã ck: DIG) vừa đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 2/12 đến 31/12/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu DIG do ông Nguyễn Hùng Cường nắm giữ sẽ tăng từ gần 33,8 triệu đơn vị lên gần 38,8 triệu đơn vị. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch DIC Corp tại doanh nghiệp tăng từ 4% lên 4,59% vốn điều lệ.

Đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây ông Cường đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 12/10 đến 2/11/2026, ông đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ gần 28,8 triệu đơn vị, tương đương 3,41% vốn, lên gần 33,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 4%.

Người thân lãnh đạo mua thêm cổ phiếu DIG

Cùng chiều với giao dịch của Chủ tịch HĐQT, bà Vũ Thị Thu Hương, vợ Tổng Giám đốc DIC Corp Nguyễn Quang Tín, cũng vừa hoàn tất mua thêm 1 triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến 12/11/2026. Trước giao dịch, bà Thu Hương sở hữu 159.000 cổ phiếu DIG, tương ứng 0,02% vốn điều lệ. Sau khi mua thêm 1 triệu đơn vị, số cổ phiếu nắm giữ tăng lên gần 1,2 triệu đơn vị, tương đương 0,14% vốn DIC Corp.

Lợi nhuận quý III giảm mạnh

Động thái gia tăng sở hữu của lãnh đạo và người liên quan diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý III/2026 của DIC Corp sụt giảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 761,4 tỷ đồng, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh doanh bất động sản tiếp tục là nguồn thu chủ lực, mang về gần 641 tỷ đồng, giảm 46,5% và chiếm 84,2% tổng doanh thu thuần.

Hệ quả của sự sụt giảm nguồn thu kéo theo lợi nhuận sau thuế rơi tự do, chỉ đạt 69,16 tỷ đồng, bốc hơi tới 64,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu toàn hệ thống đạt 1.519,1 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lũy kế vẫn duy trì mức tăng nhẹ 1,4%, đạt 202,6 tỷ đồng nhờ kết quả tích lũy từ các quý đầu năm.

Trong năm 2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 37% so với thực hiện năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 600 tỷ đồng, giảm 27,2%. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế mới đạt 241,85 tỷ đồng, đồng nghĩa việc doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 40,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.