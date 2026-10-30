Chủ tịch HĐND TPHCM: Ưu tiên vốn cho công trình cấp thiết, có tính kết nối và sức lan tỏa

Bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin, tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là cơ sở đặc biệt quan trọng để định hình không gian phát triển, tổ chức các khu vực động lực, kết nối hạ tầng và định hướng phân bổ nguồn lực.

Đồng chí đề nghị, sau khi quy hoạch được thông qua, UBND TPHCM cần kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp với từng giai đoạn; xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu cũng cần chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, UBND TPHCM cần cụ thể hóa các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị đã được HĐND TPHCM thông qua bằng chương trình, kế hoạch triển khai, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành. Trong quá trình vận dụng các cơ chế mới phải bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

“Thành phố không chỉ cần có cơ chế, chính sách tốt, mà phải có năng lực tổ chức thực hiện tốt. Không lấy việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn làm kết quả cuối cùng để thỏa mãn, để đánh giá KPI mà phải lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Tái định cư phải là khâu then chốt

Đối với các nghị quyết về ngân sách, đầu tư công, chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu bảo đảm sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, triển khai và khai thác công trình, dự án.

UBND TPHCM cần tiếp tục chỉ đạo rà soát tiến độ, khả năng thực hiện và nhu cầu vốn để bố trí, điều chỉnh vốn đầu tư phù hợp với khả năng thực hiện và hiệu quả đầu tư. Thành phố cần ưu tiên các công trình cấp thiết, có tính kết nối, sức lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch và yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị khẩn trương, tập trung thực hiện tất cả các khâu, từ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và thi công trong thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường kênh, rạch. Trong đó, công tác tái định cư phải được xem là khâu then chốt.

UBND TPHCM cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng và hiệu quả của từng dự án. Các đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư phải được xem xét thận trọng, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Đồng chí khẳng định, Thường trực HĐND TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TPHCM và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời xem xét, kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, nhất là các nội dung chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Về nhiệm vụ trong năm 2026, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, thành phố còn nhiều việc phải thực hiện, nhất là hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng 2 con số. Thành phố phải đồng thời triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nhận xét các quyết nghị được kỳ họp vừa thông qua đều hướng đến mục tiêu khai thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống của nhân dân thành phố, Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ tin tưởng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm phát huy hiệu quả. Thông qua đó sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.

47 dự thảo nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỳ họp đã thông qua 47 Nghị quyết (gồm 29 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 18 Nghị quyết cá biệt). Trong số này có 17 Nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách theo Luật Phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, và tạo điều kiện để thành phố chủ động khai thác các tiềm năng, nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.