Chủ tịch HĐND TPHCM nói về việc bồi thường giải tỏa dự án Đại học quốc gia

Chiều 28/9, Đảng ủy phường Linh Xuân (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 14 (mở rộng), nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn trong 9 tháng của năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá: Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về tổ chức công tác sắp xếp tổ chức bộ máy từ cấp phường cho đến khu phố, các trường học, đơn vị sự nghiệp, các cơ sở Đảng theo hướng dẫn mới của Trung ương…

Thời gian tới, ông Võ Văn Minh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường rà soát đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, công tác dân vận… đặt ra từ đầu năm để lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong quý IV.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi tại hội nghị.

Trước các vấn đề còn tồn tại liên quan Dự án Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM mà phường đang kiến nghị (dự án nằm trên địa bàn phường Linh Xuân - PV), ông Võ Văn Minh cho biết: Ngay trong cuộc họp, ông đã nhắn tin trao đổi với Giám đốc ĐHQG TPHCM về những vướng mắc này.

Ông Võ Văn Minh nói: ĐHQG TPHCM vừa là người thụ hưởng nhưng cũng là người có trách nhiệm phối hợp, bố trí nguồn kinh phí, nhân lực để làm.

“Vừa qua có thực tế bị “tắc” kinh phí. Nếu năm nay nguồn kinh phí Trung ương chưa bố trí kịp cho ĐHQG TPHCM thì thành phố có thể ứng để ĐHQG TPHCM tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa chứ không chờ... Mặt tiền của ĐHQG TPHCM cũng là mặt tiền của phường. Nếu mặt tiền này sáng sủa, đẹp lên thì phường mình được hưởng lợi”, ông Minh nói.

Khu vực thực hiện Dự án ĐHQG. Ảnh: Phương Quyên

Chủ tịch HĐND TPHCM nhìn nhận hiện dự án còn rất nhiều khó khăn vì còn “cả ngàn hộ chưa giải tỏa xong” trong khi nguồn kinh phí vì nhiều lý do chưa bố trí kịp thời,… Trước những khó khăn của dự án, Thường trực Thành ủy TPHCM và lãnh đạo ĐHQG TPHCM luôn hết sức quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Bé Hai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Linh Xuân khẳng định, phường sẽ chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp thực hiện việc bồi thường, thu hồi đất Dự án ĐHQG TPHCM.

Thời gian qua phường tham mưu ban hành 7 quyết định bố trí tái định cư; đồng thời vận động nhiều trường hợp bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, như: ĐHQG TPHCM, Mở rộng Xa lộ Hà Nội, Mở rộng Quốc lộ 1...

Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân - bà Nguyễn Thị Bé Hai, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Đối với dự án ĐHQG TPHCM, bà cho biết phường tiếp tục ban hành quyết định bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện, tập trung tại khu vực Đại học Kinh tế - Luật và khu vực 10,3ha; đồng thời tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã bảo đảm đầy đủ chính sách.

Dự án xây dựng ĐHQG TPHCM được quy hoạch trên diện tích hơn 643ha, với mục tiêu hướng đến xây dựng một đô thị đại học hiện đại, tập trung vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, sau gần 30 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn.