Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để dự án treo kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi người dân

Chiều 16/11, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng tổ đại biểu số 9 tiếp xúc cử tri các phường Thủ Đức, Linh Xuân, Đông Hòa. Tại hội nghị, nhiều cử tri phản ánh bất cập về giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vướng mắc pháp lý nhà đất và quyền lợi người lao động.

Loạt kiến nghị của người dân về giao thông, môi trường

Cử tri Nguyễn Quốc Anh (phường Thủ Đức) cho biết sự cố hư hỏng đê bao trong quá trình thi công Vành đai 2 đã khiến nước tràn vào các khu vực trũng thấp, trong đó có khu phố 32 và vùng lân cận. Đáng chú ý, sự việc gây hậu quả nghiêm trọng khi có người tử vong do điện giật trong tình trạng ngập nước.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công; có biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân và xây dựng phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình triển khai dự án.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Minh Phương (phường Thủ Đức) kiến nghị lắp đặt dải phân cách và đèn tín hiệu giao thông trên đường số 2, do tuyến đường có lượng xe lưu thông lớn, thường xuyên xuất hiện xe container, xe tải nhưng chưa có hệ thống phân làn phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc vào giờ cao điểm.

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là tình trạng nhiều hộ dân sinh sống ổn định trong thời gian dài nhưng chưa được cấp giấy tờ pháp lý về nhà, đất.

Cử tri Nguyễn Tiến Dũng (phường Thủ Đức) phản ánh một số hộ dân tại cư xá Điện Lực, cư xá 622 và khu vực giáp đình Bình Thọ vẫn chưa được cấp giấy tờ nhà đất. Tình trạng kéo dài nhiều năm khiến người dân gặp khó khăn trong các giao dịch, thực hiện quyền lợi liên quan đến nhà ở.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng rà soát nguồn gốc, tình trạng pháp lý từng khu vực, hướng dẫn thủ tục và thông tin rõ lộ trình giải quyết.

Tại phường Linh Xuân, cử tri Hà Minh Vũ phản ánh tình trạng rác thải ùn ứ, bụi bẩn và ô nhiễm nguồn nước tại các kênh rạch, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử lý nghiêm vi phạm môi trường; đồng thời có giải pháp nạo vét, cải thiện chất lượng nước kênh rạch.

Đề nghị rà soát các dự án chậm tiến độ

Phản hồi ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp, phản ánh đến lãnh đạo thành phố, các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Liên quan phản ánh các dự án ảnh hưởng đến đời sống người dân, ông Minh đề nghị các phường phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình thi công.

Về tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại khu vực rạch Ba Bò, ông Minh cho biết nguồn ô nhiễm xuất phát từ hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Thành phố đang có định hướng triển khai dự án cải tạo tổng thể tuyến rạch Ba Bò với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng. Các giải pháp được đặt ra gồm di dời nhà ở ven kênh rạch, chỉnh trang hai bên bờ, cải tạo hạ tầng, nạo vét và xây dựng hệ thống thu gom nước thải tập trung.

Theo ông Minh, tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý của thành phố hiện chỉ khoảng 20%. Do đó, cần quyết liệt di dời các hộ dân lấn chiếm hành lang kênh rạch, xử lý nguồn thải từ đầu nguồn và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phản hồi cử tri tại hội nghị chiều 16/11. Ảnh: Phước Sáng

Đối với các dự án chậm triển khai, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành rà soát toàn bộ dự án kéo dài nhiều năm trên địa bàn các phường Thủ Đức, Linh Xuân và Đông Hòa.

"Dự án nào không đủ năng lực triển khai hoặc kéo dài quá quy định thì kiên quyết thu hồi, hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư để trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân" - Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Về giao thông, ông Minh đề nghị cơ quan chuyên môn phối hợp địa phương khảo sát, nghiên cứu phương án phân luồng tại các điểm nóng như ngã tư Linh Xuân, đường số 8, Quốc lộ 1K; đồng thời đẩy nhanh các dự án mở rộng, nâng cấp đường đã có chủ trương đầu tư.

Liên quan đến tình trạng người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, Lãnh đạo HĐND TP đề nghị UBND các phường Đông Hòa, Linh Xuân tiếp tục thực hiện các kết luận chỉ đạo của thành phố, phối hợp cơ quan chuyên môn hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, sớm cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp đủ điều kiện.

Liên quan các phản ánh của người dân về sự cố khi thi công dự án Vành đai 2, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Lê Thượng Duy Lập cho biết, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý, chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra, khắc phục những vị trí mất an toàn, giám sát việc hoàn trả mặt đường sau thi công. Ngoài ra, phường đang lên phương án nâng cấp một số tuyến hẻm trên địa bàn để giải quyết tình trạng ngập úng khi mưa lớn và triều cường dự kiến triển khai trong năm 2027.