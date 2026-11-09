Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng tại phường Đức Nhuận

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Văn Điền và lãnh đạo phường Đức Nhuận.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh tham dự chương trình

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mang giá trị thời đại sâu sắc, có ảnh hưởng to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp để khẳng định niềm tin son sắt vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cùng Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Thông qua chương trình, Đảng bộ phường bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh và cống hiến của các thế hệ đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cùng Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường Đức Nhuận có 50 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 15 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương phát biểu

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cùng Thiếu tướng Vũ Văn Điền trực tiếp trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến các đảng viên Phạm Hữu Chánh và Nguyễn Thị Khẩn, thuộc Chi bộ khu phố 31, Đảng bộ phường Đức Nhuận. Lãnh đạo Thành phố cũng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu

Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương khẳng định, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất và những cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, trong chiến tranh hay hòa bình, trong những năm tháng gian khó hay công cuộc đổi mới, các đảng viên vẫn luôn giữ vững phẩm chất người cộng sản, kiên định lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho cán bộ trẻ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khu dân cư đoàn kết, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ sau.