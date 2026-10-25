Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao quà tặng các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thăm hỏi vợ ông Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: Văn Tuyến

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Tùng, gia đình bà Hoàng Thị Thanh Mai là hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng quà vợ ông Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: Văn Tuyến

Trao quà tặng các gia đình, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt cũng như quá trình điều trị bệnh. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khẳng định, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, cấp ủy, chính quyền Thủ đô Hà Nội luôn dành sự quan tâm, triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung, trong đó địa bàn khu vực Lâm Hà và Đạ Tẻh trước đây.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà sẻ chia sâu sắc với hộ gia đình bà Hoàng Thị Thanh Mai. Ảnh: Văn Tuyến

Trước những hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc, động viên các hộ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng con em trong cuộc sống và học tập. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nam Ban Lâm Hà nói riêng và các xã khu vực Lâm Hà và Đạ Tẻh trước đây nói chung tăng cường quan tâm, chăm lo đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố Hà Nội sẽ dành nguồn lực hỗ trợ để cùng địa phương chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm gia đình bà Hoàng Thị Thanh Mai. Ảnh: Văn Tuyến

Những phần quà được trao tận tay các hộ gia đình tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thủ đô Hà Nội đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.