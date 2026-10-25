Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng quà các gia đình khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng

Cùng tham gia đoàn có Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của TP, Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND TP; các Bí thư Đảng uỷ các xã, phường của TP Hà Nội.

Đoàn công tác của TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tùng là hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà. Bản thân ông sức khỏe yếu, hay ốm đau bệnh tật; vợ ông Tùng bị bệnh rối loạn đông máu hiểm nghèo; con gái ông bà bị bệnh tim bẩm sinh.

Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà hộ gia đình bà Hoàng Thị Thanh Mai là gia đình có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn.

Trao quà tại các hộ gia đình, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt cũng như quá trình điều trị bệnh tật.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, cấp ủy, chính quyền Thủ đô Hà Nội luôn dành sự quan tâm, triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trên địa bàn TP nói riêng và cả nước nói chung, trong đó địa bàn khu vực Lâm Hà và Đạ Tẻh trước đây.

Trước những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với các hộ gia đình; động viên các hộ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng con em mình trong cuộc sống và học tập.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nam Ban Lâm Hà nói riêng và các xã khu vực Lâm Hà và Đạ Tẻh trước đây nói chung tăng cường quan tâm, chăm lo đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

TP Hà Nội sẽ dành nguồn lực hỗ trợ để cùng địa phương chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Những phần quà được trao tận tay các hộ gia đình tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thủ đô Hà Nội đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.