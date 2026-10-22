Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà: Những vấn đề chất vấn sẽ tạo chuyển biến cụ thể trong lĩnh vực môi trường

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, sau thời gian làm việc buổi sáng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố về công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã hoàn thành chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng trong phiên chất vấn, đã có 26 lượt đại biểu đặt câu hỏi và tái chất vấn, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; những ý kiến rất kịp thời từ các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông của thành phố và Trung ương. Lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương đã có 17 lượt ý kiến làm rõ, tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

“Thường trực HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; sự nghiêm túc, cầu thị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chất vấn và giải trình. Đặc biệt, Thường trực HĐND thành phố trân trọng cảm ơn đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, là đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã về dự và có những ý kiến tham gia với hoạt động giám sát của HĐND thành phố và có những ý kiến trao đổi, có thêm những thông tin, những kinh nghiệm giúp thành phố tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói.

Thường trực HĐND thành phố chủ trì, điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhận định, qua phiên chất vấn hôm nay, nhiều kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường của Thủ đô đã được thông tin, làm rõ thêm.

Trong đó, việc chuyển giao nhiệm vụ thu gom rác thải từ thành phố về 126 xã, phường được thực hiện thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động thu gom rác sinh hoạt. Tỷ lệ rác sinh hoạt xử lý bằng chôn lấp giảm còn 18%, tỷ lệ xử lý bằng công nghệ đốt phát điện đạt 82%. Thành phố đã tổ chức động thổ 3 dự án điện rác mới, với tổng công suất dự kiến 4.600 tấn/ngày, góp phần nâng cao năng lực xử lý rác trong thời gian tới.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý có những chuyển biến tích cực. Cả 126 xã, phường đã thực hiện chia sẻ dữ liệu định vị, camera giám sát hành trình các phương tiện thu gom, vận chuyển rác. Nguồn lực dành cho sự nghiệp môi trường tiếp tục được thành phố quan tâm, với kinh phí năm 2026 khoảng 4.800 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2025 là 2,5 lần.

“Đây là những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp; cùng với sự hưởng ứng, tham gia tích cực và đồng hành của nhân dân Thủ đô. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng và kết quả đã đạt được trong thời gian qua”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh những kết quả đó, phiên chất vấn cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập, phân tích nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Đáng chú ý, những vấn đề đã được chỉ ra qua nhiều cuộc giám sát, chất vấn nhưng chậm được khắc phục; một số nhiệm vụ đã có chỉ đạo, có thời hạn cụ thể nhưng chưa hoàn thành, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân. Những vấn đề này đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, nhất là trong việc khắc phục những tồn tại kéo dài; đồng thời thực hiện nghiêm túc các cam kết tại phiên chất vấn, bảo đảm rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện.

Trên cơ sở những nội dung đã được trao đổi, làm rõ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về quy hoạch, cơ chế, chính sách và nguồn lực, khẩn trương hoàn thành quy hoạch chuyên ngành quản lý chất thải rắn, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch có liên quan, theo hướng tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm dần chôn lấp, gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn.

Trong tháng 12-2026, hoàn thành việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã phân cấp cho xã, phường, nhất là về kinh phí, nhân lực và điều kiện thực hiện. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đã được bố trí, bảo đảm chất lượng vệ sinh môi trường đồng đều giữa các địa bàn, để người dân thực sự cảm nhận được sự chuyển biến.

Thứ hai, về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ tuyên truyền phân loại rác tại nguồn với thu gom, vận chuyển và xử lý; khắc phục tình trạng rác đã phân loại nhưng khi thu gom lại đổ chung, phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm môi trường...

“Ngay sau phiên chất vấn này, các xã, phường phải bảo đảm thu gom rác hằng ngày, không để tồn đọng tại khu dân cư, đường giao thông, đồng ruộng; hoàn thành các trạm tập kết, trung chuyển theo quy chuẩn trong năm 2026. Khẩn trương ban hành đơn giá xử lý rác tại hai nhà máy điện rác trong năm 2026. Theo cam kết của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tháng 12-2026, có lộ trình xử lý dứt điểm khoảng 100 nghìn tấn tro bay đang tồn lưu. Cùng với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, chúng tôi xin ghi nhận trong tháng 12 sẽ phải xử lý việc này”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói và yêu cầu đối với các dự án điện rác mới, phải có phương án xử lý tro bay ngay từ khi chuẩn bị đầu tư, tránh tiếp tục phát sinh tồn đọng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Thứ ba, về quản lý chất thải rắn xây dựng, thành phố cần khẩn trương đưa 21 vị trí xử lý tạm thời vào hoạt động, hoàn thành trong năm 2026. Trong tháng 11-2026, phải hoàn thành các quy định về cho thuê đất ngắn hạn và quản lý chất thải rắn xây dựng.

Trong tháng 11-2026, Sở Xây dựng trình ban hành định mức, đơn giá tái chế chất thải xây dựng, đồng thời đề xuất tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình sử dụng vốn nhà nước. Đây là cam kết của đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng.

Tăng cường ứng dụng thiết bị định vị, camera và dữ liệu dùng chung để kiểm soát hành trình vận chuyển, xử lý phế thải, hoàn thành trong năm 2026. Kiên quyết xử lý các hành vi đổ thải trái phép, san lấp ao hồ sai quy định; làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận chuyển và người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để vi phạm kéo dài, tái diễn.

Thứ tư, về quản lý chất thải rắn y tế, sớm hoàn thiện quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế; phân định rõ trách nhiệm giữa các sở, ngành và chính quyền xã, phường.

Sở Y tế chủ trì thống kê đầy đủ lượng chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế, kể cả cơ sở thuộc bộ, ngành và ngoài công lập; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng chất thải y tế lẫn vào rác sinh hoạt trong năm 2026. Đồng thời, có phương án dự phòng, bảo đảm chất thải y tế được xử lý an toàn, liên tục khi cơ sở xử lý tập trung gặp sự cố và ban hành ngay quy định thu gom chất thải rắn y tế trong tháng 11-2026.

Thứ năm, về kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát bụi tại các công trình lớn theo chỉ đạo của thành phố; kết nối dữ liệu với chính quyền xã, phường, đồng thời phối hợp kiểm soát hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, hạn chế bụi và ô nhiễm môi trường. Hoàn thành kiểm kê khí thải trong tháng 10-2026, lắp đặt 15 trạm quan trắc trong năm 2026 theo đúng kế hoạch của UBND thành phố đề ra và công khai kết quả để nhân dân cùng giám sát.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường hỗ trợ các làng nghề ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm. Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý các nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn, nhất là tình trạng đốt rác, đốt rơm rạ ngoài trời, bụi từ công trình xây dựng và phương tiện vận chuyển trong mùa khô; gắn quan trắc, cảnh báo với các biện pháp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Các xã, phường tăng cường giám sát việc thực hiện trên địa bàn

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trên, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND thành phố tiếp tục đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện hành trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, phát huy tốt những cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô.

Đối với những quy định không còn phù hợp, những biện pháp chưa đủ mạnh, cần chủ động rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố thì tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền thì kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ, bảo đảm cơ chế, chính sách vừa giải quyết hiệu quả những vấn đề trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của thành phố.

Đối với các xã, phường tham gia chất vấn, giải trình, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị khẩn trương xử lý dứt điểm những vụ việc đã được phản ánh qua các phóng sự, báo cáo kết quả bằng văn bản về Thường trực HĐND thành phố.

“Chúng tôi cũng nghiêm túc phê bình lãnh đạo UBND phường Phú Lương tại phiên chất vấn ngày hôm nay. Vẫn chưa nhận định rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý về ô nhiễm môi trường tại địa bàn. Do vậy, chúng tôi đề nghị lãnh đạo UBND phường Phú Lương phải khắc phục ngay những hạn chế này; đồng thời, tiếp tục giám sát việc thực hiện. Đề nghị Thường trực HĐND các xã, phường tăng cường giám sát việc thực hiện trên địa bàn. Những nội dung chưa được trả lời đầy đủ tại phiên chất vấn, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục giải trình bằng văn bản gửi về Thường trực HĐND thành phố trong tháng 10-2026”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Các nội dung cam kết của cơ quan, đơn vị tại phiên chất vấn hôm nay sẽ được Thường trực HĐND thành phố tổng hợp, công khai trên các nền tảng số của thành phố để cử tri và nhân dân thuận tiện theo dõi, tham gia giám sát việc thực hiện. Cùng với giám sát của cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND thành phố cũng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện; đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa đạt yêu cầu sẽ phải giải trình, tiếp tục chất vấn khi cần thiết.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, điều cử tri và nhân dân mong đợi sau phiên chất vấn là những chuyển biến cụ thể: rác thải được thu gom, xử lý kịp thời; tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải y tế lẫn vào rác sinh hoạt được khắc phục; môi trường sống ngày càng sạch hơn, không khí trong lành hơn.

“Với những kết quả đã đạt được, cùng sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và sự đồng hành của nhân dân, tôi tin tưởng những vấn đề đã được chỉ rõ tại phiên chất vấn sẽ từng bước được giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của Thủ đô”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nói.