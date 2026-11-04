Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà: Hành động cụ thể để mỗi nghị quyết sớm phát huy hiệu quả

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Hoàn thành 25 nội dung quan trọng

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với 25 nội dung quan trọng được đưa ra xem xét, thảo luận và cho ý kiến.

Trong quá trình thảo luận, có những nội dung lớn, mang tính đặc thù, có tác động lâu dài đến sự phát triển của Thủ đô, thậm chí định hình cách thức triển khai cho hàng loạt dự án tiếp theo nên cần phải thận trọng, cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm trước khi quyết định.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động báo cáo và xin ý kiến các vị đại biểu thống nhất dành thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng và có thêm thời gian tiếp thu giải trình hoàn thiện của UBND thành phố. Đồng thời, các Ban HĐND thẩm tra, cung cấp đầy đủ thông tin để đại biểu có căn cứ nghiên cứu, thảo luận trước khi đưa ra quyết định.

Việc dành thêm thời gian cũng phù hợp với yêu cầu về tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh và trách nhiệm trong xem xét, quyết định những vấn đề lớn mà đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp". Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Trong thời gian giữa hai phiên họp, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các Ban HĐND, các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trên cơ sở kết quả thẩm tra và tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ, HĐND thành phố đã thống nhất cao việc ban hành hai nghị quyết quan trọng.

Trước hết, đối với Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung nghị quyết là những cơ chế, chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ và chưa có quy định, việc thông qua nghị quyết tạo cơ sở để thành phố đẩy nhanh triển khai 5 tuyến đường sắt, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ. Đây không chỉ là giải pháp căn cơ nhằm giảm ùn tắc giao thông, mà còn góp phần thay đổi phương thức tổ chức không gian và phát triển đô thị, tạo động lực phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội, UBND thành phố đã đề xuất bổ sung những dự án đáp ứng yêu cầu; đồng thời đưa ra khỏi danh mục những dự án không còn phù hợp với quy hoạch mới của Thủ đô hoặc nhà đầu tư không đáp ứng đủ điều kiện, năng lực theo cam kết ban đầu. Việc điều chỉnh này là cần thiết, vừa đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, giải quyết dứt điểm, thống nhất, đúng quy định đối với các dự án chồng lấn; vừa bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn những dự án có khả năng triển khai thực chất, vừa tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa đất vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, sự thống nhất và quyết tâm tại kỳ họp sẽ tiếp tục được thể hiện bằng những hành động cụ thể, những kết quả thiết thực. Ảnh: Tuyến Thái

Giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn

Cùng với hai nghị quyết trên, UBND thành phố đã chủ động báo cáo, xin ý kiến HĐND thành phố bổ sung vào chương trình phiên họp ba nội dung liên quan đến sự thay đổi về thẩm quyền, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và các nội dung phải báo cáo HĐND theo quy định.

Thứ nhất, về việc thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn về ùn tắc giao thông. Theo quy định tại Luật Đầu tư công, UBND thành phố có thẩm quyền quyết định và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất. Trên cơ sở báo cáo của UBND, HĐND thành phố đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất với quyết định của UBND thành phố; đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình triển khai và kết quả đầu tư, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả.

Thứ hai, về điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng trước năm 1954. Theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026, nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù, liên quan đến việc bảo tồn các giá trị kiến trúc, lịch sử trong quá trình cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị, UBND thành phố đã chủ động báo cáo, xin ý kiến HĐND nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, bảo đảm khách quan trong quá trình xem xét và tổ chức thực hiện.

Thứ ba, về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường. Trên cơ sở nghị quyết đã được HĐND thành phố ban hành, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được hưởng chính sách hỗ trợ do chưa bao quát đầy đủ theo các mốc thời gian áp dụng chính sách, nhưng đã được tổng hợp trong nhóm đối tượng được thụ hưởng.

Mặc dù việc xem xét, bổ sung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, nhưng UBND thành phố đã chủ động báo cáo, xin ý kiến HĐND trước khi quyết định, làm căn cứ giải quyết dứt điểm công tác giao đất dịch vụ, đất ở tại một số xã, phường, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, không bỏ sót những trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đánh giá cao tinh thần chủ động, thận trọng và cầu thị của UBND thành phố khi báo cáo, xin ý kiến HĐND đối với những vấn đề quan trọng, có tính chất đặc thù hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện, dù thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố. Việc làm này thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cơ quan dân cử, đồng thời tạo thêm sự thống nhất, đồng thuận, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ trong quá trình xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

Trên tinh thần đó, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua nghị quyết chung đối với 3 nội dung nêu trên, để UBND thành phố tiếp tục triển khai theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Bảo đảm nghị quyết sớm phát huy hiệu quả

Cùng với 20 nội dung đã được xem xét, kết luận tại phiên họp ngày 28-10 và 5 nội dung tiếp tục được xem xét, bổ sung tại phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết kỳ họp thứ bảy đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển của Thủ đô.

Điều cần tập trung ngay sau kỳ họp là tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả". Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo; các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương ban hành kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm.

Đối với những dự án có quy mô lớn, sử dụng nguồn lực đáng kể của thành phố, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo cam kết, tránh thất thoát, lãng phí.

Riêng đối với những chính sách an sinh xã hội, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, cần chủ động cung cấp thông tin rõ ràng, đầy đủ về phạm vi, đối tượng thụ hưởng, điều kiện, kế hoạch và lộ trình thực hiện để cử tri và nhân dân hiểu rõ, đồng thuận, đồng hành và cùng giám sát việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai, cần thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với các Ban và các vị đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cần tiếp tục tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, nhất là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn, tinh thần trách nhiệm, sự thống nhất và quyết tâm tại kỳ họp sẽ tiếp tục được thể hiện bằng những hành động cụ thể, những kết quả thiết thực; để mỗi nghị quyết được ban hành sớm phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thêm động lực phát triển Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.