Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà: Chủ động giải quyết những vấn đề khó, những điểm nghẽn từ thực tiễn

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kết luận tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

20 nghị quyết được thông qua

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, HĐND thành phố đã xem xét 22 nội dung quan trọng thuộc 4 nhóm vấn đề lớn, thảo luận và thông qua 20 nghị quyết thuộc thẩm quyền; đồng thời, thực hiện công tác nhân sự bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng; không chỉ làm rõ những vấn đề còn vướng mắc mà còn đề xuất, hiến kế nhiều giải pháp thiết thực. Lãnh đạo UBND thành phố đã nghiêm túc tiếp thu, trao đổi, giải trình, góp phần tạo sự thống nhất đối với những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp này.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận và cảm ơn tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết của các vị đại biểu HĐND thành phố; sự nỗ lực, tận tụy của UBND thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các Ban HĐND thành phố. Đó là những cố gắng rất đáng trân trọng, góp phần quan trọng vào kết quả của kỳ họp hôm nay.

“20 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết của Thủ đô. Nổi bật là cơ chế xử lý những tồn tại, vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, mà còn thể hiện quyết tâm kiên quyết xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị. Cùng với đó là các quyết sách về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, gắn với bảo tồn giá trị đô thị lịch sử và cải thiện điều kiện đời sống của người dân”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, phân bổ nguồn lực, phát triển năng lượng sạch; các chính sách về dân số, chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Có thể khẳng định, ý nghĩa của kỳ họp không chỉ ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà còn ở tinh thần chủ động giải quyết những vấn đề khó, những điểm nghẽn từ thực tiễn, trên cơ sở vận dụng các cơ chế, chính sách và thẩm quyền được Luật Thủ đô trao cho, bảo đảm căn cứ pháp lý và tính khả thi của từng quyết sách. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Tuy nhiên, đối với nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù một số tuyến đường sắt đô thị, nghị quyết điều chỉnh danh mục đất theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội, do một số nội dung chưa được giải trình, làm rõ đầy đủ, HĐND thành phố đã thống nhất chưa xem xét thông qua tại phiên họp hôm nay. Việc này nhằm tạo điều kiện để UBND thành phố có thêm thời gian tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo nghị quyết; đồng thời, để các đại biểu có đầy đủ thông tin, căn cứ nghiên cứu, xem xét và quyết định một cách thận trọng, chính xác. Qua đó, bảo đảm nghị quyết khi được ban hành đúng tinh thần, mục tiêu đề ra, có cơ sở pháp lý vững chắc và tính khả thi cao trong thực tiễn.

Từ thực tiễn chuẩn bị kỳ họp lần này, bên cạnh những kết quả và nỗ lực rất đáng ghi nhận, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho rằng: Chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác chuẩn bị một số nội dung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiến độ và chất lượng hồ sơ; việc phối hợp giữa các sở, ngành với các Ban HĐND thành phố có lúc chưa thật sự chặt chẽ, xuyên suốt. Trong đó, có trách nhiệm của Thường trực HĐND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra. Với trách nhiệm của mình, Thường trực HĐND thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trước HĐND thành phố.

Trên tinh thần cùng chia sẻ trách nhiệm và khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, cùng các cơ quan liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục cụ thể; chủ động hơn ngay từ khâu xây dựng, rà soát chính sách, tăng cường phối hợp trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ trình HĐND thành phố.

Đặc biệt, cần bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục, chất lượng và tính pháp lý của từng nội dung; hồ sơ, tài liệu phải được chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng, có tính khả thi và gửi đến đại biểu đúng thời hạn quy định, để các đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận trước khi quyết nghị.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Quyết sách phải sớm đi vào cuộc sống

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, những nghị quyết được thông qua hôm nay đã tạo thêm cơ sở để thành phố tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề cấp thiết và thúc đẩy phát triển. Nhưng điều quan trọng là các quyết sách ấy phải sớm đi vào cuộc sống, được thể hiện bằng những kết quả cụ thể.

Từ nay đến hết năm 2026, thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc phía trước vẫn rất lớn, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải tập trung giải quyết ngay. Vì vậy, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND thành phố cùng các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết ngay sau kỳ họp. Về việc này, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai từng nghị quyết, phân công cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, gắn với tiến độ và kết quả thực hiện. Với những cơ chế, chính sách mới, cần sớm có hướng dẫn để triển khai thống nhất, không để nghị quyết đã ban hành nhưng chậm đi vào thực tiễn. Những việc đã rõ phải làm ngay; những vấn đề còn vướng mắc phải kịp thời xác định nguyên nhân và có phương án giải quyết.

Thứ hai, tập trung cao độ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm vừa được quyết nghị, cần khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư. Riêng những dự án tồn đọng, vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, phải có phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp, với trách nhiệm và lộ trình rõ ràng. Tinh thần là tháo gỡ khó khăn nhưng không hợp thức hóa sai phạm; khơi thông nguồn lực phải đi đôi với lập lại kỷ cương và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thứ ba, quan tâm chất lượng thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Các chính sách về nhà ở xã hội, năng lượng sạch, dân số, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ các đối tượng yếu thế cần được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng, với những thủ tục thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng. Cùng với đó, phải thường xuyên lắng nghe phản ánh từ cơ sở, kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh, để chính sách thực sự đáp ứng nhu cầu và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thứ tư, tăng cường giám sát, theo dõi đến cùng việc thực hiện các nghị quyết. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và từng vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục đồng hành, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với những cơ chế mới, các dự án trọng điểm và những vấn đề cử tri quan tâm. Giám sát không chỉ để chỉ ra những tồn tại, hạn chế, mà còn kịp thời ghi nhận những kết quả tích cực, kiến nghị tháo gỡ khó khăn và làm rõ trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm triển khai, chưa đạt yêu cầu.

Đến thời điểm này, HĐND thành phố đã hoàn thành phần lớn chương trình kỳ họp, với 20/22 nghị quyết được thông qua. Riêng nghị quyết về cơ chế phát triển đường sắt đô thị và Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 171 của Quốc hội, HĐND thành phố dự kiến tiếp tục xem xét trong thời gian kéo dài kỳ họp, khoảng ngày 2 và 3-11-2026, sau khi UBND thành phố hoàn thiện việc tiếp thu, giải trình và bổ sung các nội dung cần thiết, để các đại biểu có đầy đủ thông tin, căn cứ nghiên cứu, xem xét và quyết nghị.

Mặc dù còn một số nội dung sẽ tiếp tục được xem xét, nhưng đối với 20 nghị quyết đã thông qua, trách nhiệm tổ chức thực hiện cần được triển khai ngay, không chờ đến khi kết thúc toàn bộ chương trình kỳ họp. Tôi mong rằng tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình chuẩn bị, thảo luận tại kỳ họp sẽ tiếp tục được phát huy trong tổ chức thực hiện. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

HĐND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát và theo dõi đến cùng, để mỗi nghị quyết không chỉ được triển khai đúng tiến độ mà quan trọng hơn là mang lại những kết quả thiết thực, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; sự phối hợp của UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, đồng hành với hoạt động của HĐND thành phố.

“Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố phiên họp hôm nay dừng tại đây và chúng ta sẽ tiếp tục kỳ họp vào mấy ngày tiếp theo. Kỳ họp thứ bảy sẽ tiếp tục theo chương trình và thời gian được HĐND thành phố thống nhất”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nói.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng đồng chí Duy Hoàng Dương và đồng chí Nguyễn Quang Hiếu. Ảnh: Thành Thái Hùng

* Trước đó, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đối với đồng chí Duy Hoàng Dương, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

HĐND thành phố cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Minh Long, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội đối với đồng chí Duy Hoàng Dương, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội và đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.