Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều thăm, chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, gửi lời chúc mừng đến các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Tại các nơi đến, đồng chí Phạm Văn Thiều gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định và mở rộng đầu tư trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đóng góp cho ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp còn quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm và chăm lo đời sống người lao động.

Nhà máy điện gió Hoà Bình 1 và các dự án điện gió thuộc Công ty TNHH Điện gió Hoà Bình 1 có tổng công suất 150 MW, sản lượng điện hằng năm đạt hơn 450 triệu kWh. Doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư thêm 3 nhà máy điện gió, với tổng công suất dự kiến 150 MW.

Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động đổi mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều, tặng hoa và quà chúc mừng ông Nguyễn Trung Kiên - đại diện Công ty TNHH Điện gió Hoà Bình 1.

Đại diện các doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai, hoàn thành đầu tư và đưa các dự án vào hoạt động.

Các doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai những phương án đầu tư mới, mở rộng hoạt động sản xuất, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, nâng cao doanh thu và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước.

Nhà máy điện gió Hoà Bình 5 thuộc Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu có công suất 80 MW, sản lượng điện từ đầu năm đến nay đạt khoảng 166 triệu kWh. Doanh nghiệp đang chuẩn bị khởi công Nhà máy điện gió Hoà Bình 5.1.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều

tặng hoa và quà chúc mừng ông Lê Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu (giữa).

Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương hiện vận hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1 và Đông Hải 2, với tổng công suất 100 MW, sản lượng điện hằng năm đạt hơn 300 triệu kWh. Doanh nghiệp đang chuẩn bị khởi công thêm một nhà máy điện gió có công suất dự kiến khoảng 50 MW.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng hoa và quà chúc mừng ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gió Bắc Phương (bìa phải).