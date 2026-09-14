Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Việt Oanh: Xây dựng phường Kép trở thành đô thị cửa ngõ năng động, hiện đại

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Khoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập phường Kép.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kép; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; đại biểu là người con quê hương thành đạt cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Xã Kép được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 đơn vị hành chính: Thị trấn Kép, xã Quang Thịnh và xã Hương Sơn; hoạt động từ ngày 1/7/2025. Xã Kép nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh có lợi thế về kết nối giao thông với quốc lộ 1, tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Đồng Đăng, thuận lợi trong giao lưu, vận tải hành khách, hàng hóa và phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, tăng liên kết vùng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Kép đón nhận Nghị quyết thành lập phường.

Khu vực này được xác định là cực tăng trưởng mới, trung tâm logistics đa phương thức, vận tải, thương mại, dịch vụ và công nghiệp của tỉnh, là cửa ngõ kết nối giữa tỉnh Bắc Ninh với hành lang kinh tế Lạng Sơn - Trung Quốc và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 4/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, thành lập phường Kép trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Kép. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Việt Oanh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân phường Kép. Đồng chí nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mới về vị thế, không gian phát triển và phương thức quản trị, đồng thời mở ra những cơ hội mới để địa phương tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí khẳng định Kép là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, kiên cường trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, phát triển. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân Kép đã chiến đấu anh dũng, đóng góp sức người, sức của, lập nhiều thành tích xuất sắc. Nếu trong chiến tranh, vị trí chiến lược của Kép gắn với nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước thì trong thời kỳ phát triển mới, chính vị trí ấy đang mở ra cho Kép một sứ mệnh mới, trở thành cửa ngõ giao thương, đầu mối kết nối, không gian phát triển năng động của thành phố Bắc Ninh. Đặc biệt, trong định hướng phát triển của tỉnh, Kép – Lạng Giang được xác định là khu phát triển kinh tế chuyên biệt, dịch vụ logistics gắn với Ga liên vận quốc tế Kép là một trong những động lực quan trọng, là lợi thế riêng của Kép.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Kép tập trung xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền phường thực sự đáp ứng yêu cầu của một đô thị mới. Phường mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và chất lượng phục vụ mới. Người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống hằng ngày.

Đồng chí Phạm Công Toản phát biểu tại buổi lễ.

Biến lợi thế cửa ngõ, giao thông và Ga liên vận quốc tế Kép thành động lực phát triển khác biệt của địa phương, Kép cần chủ động đặt mình trong không gian phát triển rộng hơn, không chỉ trong địa giới hành chính của phường mà trong mạng lưới giao thông, công nghiệp, thương mại và logistics của thành phố Bắc Ninh và các địa phương lân cận.

Đồng chí yêu cầu xây dựng Kép trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc của một vùng đất anh hùng. Kép của tương lai phải hiện đại hơn nhưng không được mất đi ký ức và bản sắc, đồng thời phát triển nhanh hơn, văn minh hơn và đáng sống hơn. Trong quá trình phát triển đô thị, phải đặc biệt quan tâm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe dân và phục vụ Nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát và đồng hành với chính quyền. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự hào quê hương, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Truyền thống anh hùng của Kép hôm qua phải được tiếp nối bằng tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng phát triển của Kép hôm nay để từng bước xây dựng phường Kép trở thành đô thị cửa ngõ năng động, xanh, văn minh, hiện đại, an toàn, giàu bản sắc và đáng sống, trở thành điểm sáng trong không gian phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, đồng chí Phạm Công Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kép nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí khẳng định đây là cơ hội, là thời khắc lịch sử của địa phương để sẵn sàng chuyển trạng thái từ mô hình quản lý nông nghiệp, nông thôn, sang mô hình quản trị đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại. Lấy mục tiêu, thước đo là sự hài lòng, chất lượng đời sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đưa phường Kép phát triển nhanh và bền vững.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kép vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho xã Kép lên phường.

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Kép - Từ vùng đất anh hùng đến khát vọng đô thị mới” diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào. Điểm nhấn khép lại buổi lễ là màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một tương lai phát triển của phường Kép.