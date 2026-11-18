Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri xâ Tân Trào.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Tân Trào cùng đông đảo cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XX. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và xem xét, thông qua 25 dự thảo nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Trào.

Đại diện Tổ đại biểu cũng thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, UBND tỉnh đã xem xét, trả lời 284/284 kiến nghị, đạt 100%; trong đó có 77 kiến nghị đã giải quyết xong, 69 kiến nghị đang giải quyết và 138 kiến nghị cần có lộ trình thực hiện.

Cử tri xã Tân Trào bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm đầu tư của tỉnh đối với hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến đường Trung Yên - Tân Trào vừa được cải tạo, nâng cấp, đưa vào sử dụng, góp phần tạo diện mạo khang trang, thuận lợi cho việc đi lại và phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cầu, đường qua suối vào khu di tích Tạp chí Cộng sản, Văn phòng Trung ương Đảng; đầu tư các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất; lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời chiếu sáng tuyến đường cách mạng vừa khánh thành.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực cải tạo, nâng cấp một số điểm di tích đã xuống cấp; hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà văn hóa thôn; đầu tư, nâng cấp cải tạo một số tuyền đường đã xuống cấp; sớm triển khai quy hoạch chung Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào nhằm bảo tồn tổng thể các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời tạo cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Cử tri cũng kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non, bảo đảm điều kiện dạy và học; hỗ trợ kinh phí văn phòng phẩm đối với một số cấp hội…

Một số ý kiến phản ánh những khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi nhu cầu của người dân lớn. Việc thực hiện thủ tục còn nhiều khâu, mất thời gian, có trường hợp người dân chờ đợi cả năm vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận. Cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm cải cách quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai, tạo thuận lợi cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của xã Tân Trào sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

Cử tri xã Tân Trào phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị UBND xã Tân Trào rà soát lại toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị; xác định rõ từng nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm và lộ trình giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của xã phải chủ động giải quyết, không trông chờ, đùn đẩy; những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Quan trọng nhất là phải theo dõi, đôn đốc và thực hiện đến cùng từng kiến nghị, thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền trước Nhân dân, không để ý kiến của cử tri chỉ dừng lại ở việc tiếp thu, ghi nhận.

Đối với các sở, ngành của tỉnh, đồng chí đề nghị phải nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, có tầm nhìn dài hạn, chủ động phối hợp với địa phương và các ngành liên quan để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Việc đầu tư phát triển phải được tính toán đồng bộ từ quy hoạch, bố trí nguồn lực đến xây dựng kết cấu hạ tầng, tránh tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, gây lãng phí nguồn lực. Trên cơ sở đó, tham mưu tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của người dân.

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm thuộc khâu nào, cơ quan nào, vì sao có trường hợp người dân phải chờ đợi kéo dài. Đồng chí nhấn mạnh, việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm điều kiện thực hiện, có sự hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với cấp xã trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ. Không thể để những khó khăn trong tổ chức thực hiện hoặc sự thiếu đồng bộ giữa các cấp làm ảnh hưởng đến quyền lợi và gây phiền hà cho người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao đổi với lãnh đạo và cử tri xã Tân Trào.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành phải thực sự lắng nghe Nhân dân, coi việc giải quyết những vấn đề người dân kiến nghị là trách nhiệm của mình; lấy kết quả giải quyết thực tế và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đồng chí đề nghị trong 2 tháng cuối năm, cấp ủy, chính quyền xã tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã chủ động triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch Tân Trào giai đoạn 2026-2030; chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối du lịch lịch sử với du lịch cộng đồng, sinh thái và trải nghiệm văn hóa. Phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với chuỗi dịch vụ du lịch, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Tân Trào tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, biến giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Phúc