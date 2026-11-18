Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Minh Thanh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Minh Thanh cùng đông đảo cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XX. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và xem xét, thông qua 25 dự thảo nghị quyết quan trọng. Tổ đại biểu cũng thông tin kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Minh Thanh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh trong đầu tư xây dựng tuyến đường từ Sơn Dương đi Tân Trào qua địa bàn xã. Tuy nhiên, quá trình thi công tuyến đường đã ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, thủy lợi và một số diện tích đất sản xuất của người dân. Cử tri đề nghị có giải pháp khắc phục, hoàn trả hệ thống thoát nước, bảo đảm phục vụ sản xuất. Đồng thời, kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT185 từ Sơn Dương đi Tân Trào và tuyến ĐH02 do đã xuống cấp nghiêm trọng; xây dựng cầu cứng qua sông Phó Đáy để kết nối hai vùng của xã, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển lâm sản, mía, chè và các sản phẩm nông nghiệp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu với cử tri xã Minh Thanh.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; chế độ, chính sách cho giáo viên dạy thêm giờ; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai, xây dựng phương án đầu tư công và triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cần sớm khảo sát, đánh giá và sửa chữa các trạm bơm thủy lợi để bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất; giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Minh Thanh và đại diện các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị theo thẩm quyền, làm rõ hướng giải quyết, đồng thời trao đổi về phương án và lộ trình thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, mỗi cuộc tiếp xúc cử tri là dịp quan trọng để đại biểu HĐND lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn đời sống của Nhân dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách, việc phân bổ nguồn lực, bố trí vốn đầu tư công và những vấn đề phát sinh ở cơ sở, làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, cải thiện đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành và cán bộ, cử tri xã Minh Thanh tại hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã Minh Thanh trong 11 tháng đầu năm, đồng chí ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, xã vẫn còn một số chỉ tiêu cần tập trung khắc phục, Đồng chí đề nghị xã rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thực hiện, không để những hạn chế kéo dài sang năm sau.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri về đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là nâng cấp tuyến đường ĐT185, ĐH02 và xây dựng cầu cứng qua sông Phó Đáy, đồng chí đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với xã Minh Thanh rà soát, báo cáo rõ hiện trạng, mức độ xuống cấp và nhu cầu thực tế. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án đầu tư, cân đối và huy động nguồn lực phù hợp. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện quy hoạch, bởi đây là cơ sở quan trọng để quản lý, định hướng không gian phát triển và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đối với kiến nghị sửa chữa trạm bơm thủy lợi, đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá hiện trạng, tham mưu bố trí nguồn lực sửa chữa, bảo đảm phục vụ sản xuất của Nhân dân. Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất lâm nghiệp cho người dân, UBND xã Minh Thanh cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những vướng mắc, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để có hướng giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cử tri xã Minh Thanh phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian còn lại của năm 2026, đồng chí đề nghị xã Minh Thanh tập trung rà soát, đánh giá từng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giảm nghèo và thu nhập bình quân đầu người; từ đó xác định rõ giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Đồng thời, căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương để tính toán, xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 sát với thực tiễn, có tính khả thi.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền xã phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với đó, cần chú trọng giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.