Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với các xã khu vực Bắc Mê

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành và các Ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với 6 xã khu vực Bắc Mê.

Qua báo cáo của các xã cho thấy, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nỗ lực ổn định tổ chức bộ máy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế cơ bản duy trì ổn định; thu ngân sách tại cả 6 xã đều vượt dự toán. Trong đó, xã Minh Sơn đạt 310%, Đường Hồng đạt 291,93%, Yên Cường đạt trên 200%, Giáp Trung đạt 181%, Minh Ngọc đạt 177% và Bắc Mê đạt 121,63%.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương có chuyển biến tích cực, như Yên Cường đạt 92,89%, Bắc Mê đạt 85,86%, Minh Ngọc đạt 77,7%. Các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm triển khai, nhiều công trình thiết yếu về giao thông, trường học, y tế, điện lưới được đầu tư. Công tác trồng rừng, giảm nghèo đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Xã Bắc Mê trồng mới gần 135 ha rừng, đạt 180% kế hoạch; Yên Cường trồng 80 ha, đạt 160% kế hoạch, dự kiến giảm 96 hộ nghèo đa chiều, hoàn thành kế hoạch năm.

Các thành viên đoàn công tác tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu vẫn còn hạn chế. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Giáp Trung mới đạt 41,2%, Đường Hồng đạt 55,4%, Minh Sơn đạt khoảng 65,6%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại một số địa phương còn cao, như Minh Sơn chiếm 49,81%, Minh Ngọc chiếm 72,4%. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Những khó khăn về hạ tầng giao thông, điện lưới, viễn thông, sinh kế và việc làm tiếp tục là những vấn đề cần tập trung tháo gỡ.

Thường trực Đảng ủy các xã tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cũng đã gửi gắm nhiều kiến nghị thiết thực đến đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác, tập trung vào các vấn đề: Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ triển khai các dự án giao thông huyết mạch, hạ tầng điện lưới quốc gia cho các thôn chưa có điện và giải quyết tình trạng "lõm sóng" viễn thông; xem xét bổ sung biên chế, số lượng người làm việc, hỗ trợ kinh phí hoạt động và phương tiện công tác cho lực lượng quân sự, công chức cấp xã, cũng như đẩy mạnh tuyển dụng giáo viên để đáp ứng quy mô sau sáp nhập; quan tâm cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chuỗi liên kết giá trị nông sản, sản phẩm OCOP và đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa địa phương…

Bí thư Đảng ủy xã Giáp Trung Mai Ngọc Quỳnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ, các xã trong khu vực đều là địa bàn đặc biệt khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của các địa phương trong thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy xã Bắc Mê Phạm Thị Hồng Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, các xã vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục cụ thể.

Đồng chí nhấn mạnh, trước hết, các địa phương cần tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa thành những nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của từng địa bàn. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong 2 tháng cuối năm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn đạt thấp, với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà cho các em học sinh các xã.

Trong đó, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các xã phải rà soát từng công trình, dự án, xác định rõ khối lượng thực hiện, nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và hiệu quả đầu tư. Cùng với đó, cần quan tâm thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách, giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám, chữa bệnh; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học, các công trình thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác thăm Khu di tích Căng Bắc Mê.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, lựa chọn sản phẩm chủ lực và mô hình kinh tế hiệu quả để tập trung phát triển. Chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi đặc sản, cây dược liệu, sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Đối với công tác giảm nghèo, cần phân loại cụ thể từng nhóm hộ, xác định đúng nguyên nhân nghèo để có giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm phù hợp, giúp người dân chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các đại biểu dành phút tưởng nhớ các tiền bối cách mạng đã từng bị giam cầm tại Căng Bắc Mê.

Đồng chí cũng lưu ý các xã cần quan tâm công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch chung, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, tăng cường quản lý đất đai, tài sản công, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là những nhiệm vụ quan trọng, tạo cơ sở cho quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về di tích Căng Bắc Mê.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị các Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, cần nghiêm túc triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 8 nội dung trọng tâm giám sát của HĐND tỉnh, coi đây là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tìm hiểu các dấu tích của Căng Bắc Mê.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Sơn cho biết, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó Đoàn công tác thăm Khu di tích lịch sử Căng Bắc Mê; khảo sát Công trình, kiến trúc cảnh quan bờ nam Sông Gâm thuộc khu vực xã Bắc Mê.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác và các em học sinh chụp ảnh cùng tại Căng Bắc Mê.

Căng Bắc Mê thuộc xã Yên Cường. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia. Di tích được thực dân Pháp xây dựng làm đồn lính (camp) và nhà tù kiên cố để giam cầm, đày ải nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung từ năm 1939 đến 1942. Đây là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước và là điểm đến về nguồn kết hợp khám phá thiên nhiên vùng cao.