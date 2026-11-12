Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Minh Sơn

Cùng dự có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu với bà con nhân dân thôn Bản Kẹp.

Thôn Bản Kẹp hiện có 198 hộ với 1.433 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Mông và Dao cùng sinh sống. Sau khi sáp nhập thôn Kẹp A và Kẹp B, Nhân dân trong thôn đã từng bước ổn định đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng chung sức xây dựng khu dân cư. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp tổ chức 8 cuộc tuyên truyền, họp thôn với trên 700 lượt người tham gia; vận động Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Khu dân cư thôn Bản Kẹp.

Trong năm, thôn có 160/198 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 80,81%; 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tổ chức 12 buổi vệ sinh môi trường với 660 lượt người tham gia. Các phong trào thi đua, hoạt động tương trợ, chăm lo hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu chung vui với bà con Nhân dân thôn Bản Kẹp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Truyền thống đoàn kết là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, được hun đúc và khẳng định qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Giữ gìn văn hóa là giữ gìn bản sắc, cốt cách và sức sống của dân tộc. Đây cũng chính là ý nghĩa sâu sắc của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm Tổ hợp tác dệt lanh thôn Bản Kẹp.

Đồng chí cho rằng, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập thôn, việc củng cố, vun đắp tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư càng có ý nghĩa quan trọng. Đoàn kết không chỉ giúp người dân gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống mà còn tạo nền tảng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thực tiễn cho thấy, ở đâu có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, ở đó người dân đồng lòng, đoàn kết thì ở đó có sự phát triển. Những kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên có sự đóng góp từ nỗ lực của từng địa phương, từng thôn bản và mỗi người dân. Mỗi hộ dân, mỗi thôn bản, mỗi xã phát triển sẽ góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham quan phần thi trình bày cỗ trong Ngày hội của bà con nhân dân thôn Bản Kẹp.

Qua tìm hiểu tình hình thực tế, đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận cùng Nhân dân thôn Bản Kẹp đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đồng chí chia sẻ, Bản Kẹp là thôn vùng 3, cách xa trung tâm xã, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là phải từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo sinh kế ổn định, giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi người già, trẻ em thôn Bản Kẹp.

Để thực hiện mục tiêu đó, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân thôn Bản Kẹp tiếp tục củng cố, giữ vững truyền thống đoàn kết, coi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sức mạnh và động lực phát triển. Mỗi người dân cần phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và cuộc sống; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu, là hạt nhân đoàn kết, vận động Nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ chung của thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi các em học sinh Trường Mầm non Minh Sơn.

Cùng với đó, cần quan tâm tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Trong đó, cần quan tâm gìn giữ tiếng nói, chữ viết, trang phục, các làn điệu dân ca và phong tục tốt đẹp; đồng thời kiên trì vận động Nhân dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí đề nghị thôn tập trung vận động Nhân dân phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Mỗi gia đình cần chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già.

Đồng chí cũng lưu ý thôn tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ hòa giải trong cộng đồng, kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành những vụ việc phức tạp.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Sơn gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ và Nhân dân thôn Bản Kẹp; chúc bà con luôn mạnh khỏe, đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chung sức xây dựng thôn ngày càng phát triển, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các em học sinh Trường Mầm non xã Minh Sơn; thăm Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già; thăm Tổ hợp tác dệt lanh thôn Bản Kẹp xã Minh Sơn.

Tin, ảnh: Thanh Phúc