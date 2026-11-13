Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Bắc Gia Nghĩa

Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Dự ngày hội có đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn.

Năm 2026, Tổ dân phố 4 Nghĩa Thành đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em và các trường hợp khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung (bên trái) và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa Võ Phạm Xuân Lâm (bên phải) dự ngày hội

Toàn tổ có 341/345 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,84%. Đáng chú ý, 38 hộ dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí, nguồn lực để hoàn thiện hội trường và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Sự chung sức của người dân góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường gắn kết trong khu dân cư.

Với những kết quả đạt được, Tổ dân phố 4 Nghĩa Thành vinh dự được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026. Địa bàn hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung ghi nhận tinh thần đoàn kết, đồng thuận và những đóng góp của cán bộ, Nhân dân tổ dân phố.

Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung tặng quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đồng chí Lưu Văn Trung đã trao tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) và phường Bắc Gia Nghĩa trao 10 suất quà động viên các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa trao tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026 cho Tổ dân phố 4 Nghĩa Thành

Trong không khí vui tươi, ấm áp của ngày hội, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố 4 Nghĩa Thành cùng phát động phong trào thi đua năm 2027, quyết tâm tiếp tục xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc văn hóa.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa tặng quà cho các gia đình khó khăn