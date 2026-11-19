Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ trái qua) tặng quà, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Lưu Văn Trung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đồng chí Lưu Văn Trung nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để ngành giáo dục phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Lưu Văn Trung mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của nhà giáo; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Quang cảnh buổi đến thăm, chúc mừng tại Sở Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đồng chí Lưu Văn Trung khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của người dân. Đối với định hướng đầu tư phát triển giáo dục, đồng chí Lưu Văn Trung cho biết, thông qua các chương trình, kế hoạch đầu tư công được tỉnh quan tâm triển khai, hệ thống cơ sở vật chất trường học sẽ có thêm điều kiện để được đầu tư, nâng cấp.

Với sự tập trung nguồn lực và quyết tâm thực hiện, diện mạo cơ sở vật chất của ngành giáo dục sẽ tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, toàn diện và mạnh mẽ hơn. Qua đó, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (thứ 6 từ trái qua) tặng quà, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Lưu Văn Trung ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn của nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí đánh giá cao truyền thống, những kết quả mà các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường đã dày công xây dựng, đóng góp vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Lưu Văn Trung nhấn mạnh, với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được, Trường Chính trị tỉnh có nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương.

Đồng chí Lưu Văn Trung tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, gắn nội dung đào tạo với yêu cầu thực tiễn công tác tại cơ sở.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tập thể Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.